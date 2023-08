Karely Ruiz y Babo alistan colaboración sin censura para OnlyFans

MÉXICO.- Para alegría de muchos de sus fans, la joven modelo Karely Ruiz hará una nueva colaboración en OnlyFans con Babo de Cartel de Santa.. y será ¡sin censura!

Meses atrás cuando Babo lanzó el video ‘Piensa en mí’ y se filtró en redes la versión sin censura para OnlyFans, muchos pidieron que para un próximo video estuviera la joven modelo regiomontana.

En aquel entonces, la influencer dijo que rechazó la colaboración porque tenía novio y que a él no le gustaba la idea que ella hiciera algo con el cantante.

“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale”, dijo Karely.

Tras el éxito de su video y el de Karely con Santa Fe Klan, ambos iniciaron conversaciones para crear algo para OnlyFans.

“Estamos en pláticas para armar algo realmente sorprendente para nuestras páginas. Sin duda, esto se hará realidad”

Aunque se rumora que la colaboración sin censura saldrá en los próximos días, ni Karely ni Babo han anunciado una fecha oficial.

