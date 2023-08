La policía detiene a un fan de Poncho de Nigris por gritar afuera de La Casa de Los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ciudad de México.- Un fan de Poncho de Nigris fue agredido y arrestado por la policía tras haber ido a gritarle en la Casa de los Famosos México.

El seguidor del regiomontano fue detenido por un presunto elemento de seguridad, mientras se encontraba gritándole a Poncho que no confiara en Sergio Mayer, quien fue señalado por sus compañeros del ‘Team Infierno’ sobre ya estar jugando solo, debido a que los ignoraba y se comportaba distante con ellos.

En la red social de TikTok, circula un video en el que se observa y escucha al hombre acompañado de una niña menor de edad gritando: “No le hagas caso a Mayer, Poncho. ¡Estamos contigo!”.

Posterior, un presunto policía con lentes negros se acerca al fan, de manera agresiva y entre empujones le ordena dejar de gritarle al esposo de Marcela Mistral, el presunto elemento de seguridad tomó al hombre del cuello, lo sometió en el piso y se lo llevó.

“Deja de gritar, deja de gritar”, le dijo de manera agresiva policía.

“No me agarren así güey”, mencionó el seguidor de Poncho.

“¿Cómo chingd* madr* no te voy a agarrar pendej*?”, le contestó al fan.

Otro sujeto que estaba presenciando la agresión, intentó de calmar al policía, a quien le pedía que soltara a la víctima, sin embargo, no le hizo caso.

El uniformado levanta del suelo al hombre que tenía sometido en el suelo y le dijo: “¿Quieres dar más apoyo? ¿Eh?”, “¿Cómo no te voy a agarr*r pend*j*? No estoy pintado, cab***. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te estoy hablando, eh. No soy tu pend***”.

Finalmente, se lo llevó hacia la patrulla: “Pásale a la patrulla, pásale a la patrulla”, y otros elementos de seguridad, detuvieron al sujeto que intentó intervenir en la pelea.

En el lugar de los hechos se encontraban presentes una mujer y una menor de edad, quien al ver cómo agredían a su conocido se asustó y comenzó a gritar y llorar.

“Hay una niña aquí, hay una niña”, dijo una señora para que dejaran de agredir al fanático.

La producción del reality ya había advertido que el público que fuera a gritarle a los participantes, iban a ser retirados por las autoridades, esto debido a que les gritaban lo que pasada y molestaban a los vecinos de los alrededores, quienes se han quejado del ruido que provocan las porras.

Sin embargo, esto no les ha importado a los seguidores del “Team Inferno”, quienes continúan organizando gente y porras para ir a gritarles y animarlos.

Incluso famosos y familias de los participantes han hecho lo mismo, tal es el caso de Evelin, las amigas de

Wendy, Niurka Marcos, Juan Osorio, Marcela Mistral, Ferka Quiroz, la familia de Sergio Mayer y

recientemente Bárbara Torres.

Con información de ABC Noticias.