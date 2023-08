Vendió su casa para hacerse una cirugía plástica y ahora no tiene dónde vivir

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer se volvió tendencia en TikTok después de contar la increíble decisión que tomó para poder someterse a una cirugía de rostro. Fue la usuaria (@fotograma) quien reveló que para que le realizaran al procedimiento para aminorar el paso de la edad en su cara, tuvo que vender su casa y así pagar la intervención.

La tiktoker de nombre Kelly Beasley, quiso contar en su perfil un poco de su historia y cómo decidió someterse a esta cirugía plástica. La mujer reveló detalles de todo este procedimiento, sin embargo, algo que causó polémica en la red social fue cuando mencionó que vendió su propiedad para así tener dinero y poder costear la operación.

Este tipo de cirugías son conocidas por ser costosas, pero al querer realizarlo, buscó la forma de llevarlo a cabo y los resultados fueron “estupendos”, así lo mencionó. La internauta estadounidense compartió cómo se ve ahora su rostro a seis meses de haberse sometido a un estiramiento facial, que consta de un alargamiento de cuello, de labios y mentón, todo esto en cuatro horas de cirugía.

Se sometió a una cirugía de estiramiento facial

@portalotempo A norte-americana Kelly Beasley, de 50 anos, viralizou nas redes sociais após compartilhar o desejo de realizar procedimentos estéticos para “voltar aos 30”. Click no link e saiba mais ♬ som original – O Tempo – O Tempo

Vendió su casa y ahora vive en una camioneta rodante

La historia de la mujer, quien dice ser amante de la naturaleza y de los animales, llamó poderosamente la atención porque contó que después de que vendió su casa, que tenía tres habitaciones y ahora vive dentro de una camioneta, lo que asegura ve de manera positiva ya que pueda viajar a dónde quiera y conocer muchos lugares.

“Me hice un estiramiento de cara en México a los 50 mientras vivo en una camioneta. Siempre me ha gustado verme bien, pero a los 48 años mi cara comenzó a caer rápidamente. Los cambios fueron asombrosos, los rellenos no iban a hacer una diferencia. Los resultados están más allá de lo que esperaba, no esperaba parecer tan joven”, dijo en su cuenta de TikTok.

Tiene 50 años pero le dicen que se ve de 20

Pero al parecer esta decisión valió la pena, pues asegura que le han dicho que “parece 20 años más joven”, lo que la hace sentir más conforme con su apariencia a sus 50 años. Hoy en día se siente feliz con su cambio, y contrario a las críticas que ha recibido, ama vivir en su van y no extraña su casa de tres habitaciones y ahora se siente en total libertad y así lo demuestra en sus redes sociales donde comparte fotografías y videos de los lugares a donde va.

Con información de Heraldo de México.