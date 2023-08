Mujer se luce con perreo hasta el suelo, pero su ‘fiestota’ terminó mal

MÉXICO.- El TikTok de una mujer que baila ‘perreo intenso’ y todo termina mal, se ha viralizado a través de la red social, en donde se ha difundido rápidamente el video y la historía de lo que sucedió.

De acuerdo con la usuaria de TikTok, Arehua, todo ocurrió en ‘una noche de bacardi y mucho perreo’. Aseguró que decidió hacerlo ‘contenido’ porque seguramente las personas que estuvieron en el lugar se iban a burlar.

“Una noche de bacardi y mucho perreo. Qué fiestota la de taff. Ya sé que personas que estaban ahí lo van a ver y se van a cgr de la risa. Así que mejor hacerlo contenido”, escribió la usuaria en la publicación.

Mujer bailó perreo intenso y se viralizó en TikTok

En el video que publicó la usuaria se muestra luciendo con sus pasos de baile, haciendo el tradicional perreo intenso hasta el suelo, cuando de pronto, comenzó a sentirse mal.

“Me estoy muriendo de dolor, así que el chico de Uber muy amablemente se bajó a la farmacia. A este punto me enfrié completamente. Es te la cara de dolor porque me acabo de esguinzar toda la pierna y que no las puede put… mover por estarse luciendo”, se escucha decir a la mujer.

En la última imagen se ve a la mujer con un moretón en su pierna derecha, con una visible cara de dolor asegurando que se lastimó.

El video suma más de 600 mil visualizaciones, alrededor de 42 mil reacciones y cientos de comentarios en TikTok.

Entre las opiniones se lee:

– Desgarre, por no calentar.

– A mí me pasó lo mismo, me esguince la entrepierna por andar haciendo esos movimientos.

– Lo dejaste todo en la pista.

– Perreo intenso.

– Bien hecho.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR