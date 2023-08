Wendy no se alejará de Marlon y pide que la dejen de seguir

Wendy Guevara dio mucho de qué hablar dentro de La Casa de los Famosos y uno de los temas entre sus seguidores es la relación que tiene con el bailarín y modelo Marlon Colmenarez, la cual ha sido duramente criticada por sus fans y ahora que la influencer está en contacto de nuevo con las redes sociales, sus seguidores le han pedido alejarse de Marlon.

Algunos fans de Wendy Guevara han mencionado que, aunque todo indica que Wendy y Marlon solamente son amigos, la influencer podría tener sentimientos por él, los cuales no son correspondidos. Además, señalan que Marlon trata mal a la famosa.

Los seguidores de Wendy Guevara le han mandado mensajes y en las últimas transmisiones que ha hecho han insistido en que se aleje de Marlon Colmenarez. Tras esto, la integrante de Las Perdidas respondió contundentemente.

En una de sus últimas transmisiones en vivo, Wendy Guevara pidió a quienes no estén de acuerdo con su relación con Marlon la dejen de seguir.

“De verdad discúlpenme, pero ahí está un botón que dice: ‘dejar de seguir’. No me importa, de verdad hermanas y lo digo en buen plan y en buena onda, no les voy a hacer caso, porque no van a mandar en mi vida y mi salud mental”.

Wendy Guevara explicó que las constantes críticas sobre ella y Marlon la han hecho sentirse triste, pero que no va a permitir que malos comentarios la afecten, por lo que prefiere que las personas la dejen de seguir en las redes sociales.

“No me quiero deprimir, ayer me sentía bien triste por eso, porque dije: ‘¿por qué chin…?’ y hasta me ponen: ‘yo voté por ti y me arrepentí (…), si votas por Wendy tienes derecho con quien sale y con quién no. No, eso es una tontería”.

Wendy no dejará a Marlon, prefiere que la dejen de seguir sus fanáticos a dejar al striper 😫 pic.twitter.com/WMG2ilQRCb — Lo + viral (@VideosVirales69) August 23, 2023

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR