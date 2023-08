Altamirense Gana Mr. Universe 2023

Manuel López consiguió el primer lugar en el circuito internacional Mr. Universe Brasil 2023, en donde se colgó una medalla y el trofeo que entrega The International Fitness and Bodybuilding Federation (IFBB).

Lleva más de 5 años dentro del Fisicoculturismo, el año pasado logró el cuarto lugar cuando se presentó en Sevilla, España.

Sin embargo, esto no lo detuvo y le sirvió para tomar fuerza para esta edición.

Tras una entrevista para La Razón en el Aeropuerto Internacional de Tampico “Francisco Javier Mina”, comentó con lágrimas en los ojos que aún no podía asimilar su victoria.

“Estoy muy contento, no hay palabras, te puedes dar cuenta a donde puedes llegar. No lo he asimilado”, expresó.

“La competición en esta ocasión fue por parte de la Internacional Federation Bodybuilding a nivel mundial, en México lo que es la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness A.C. está afiliada a la IFBB, realiza eventos mundiales en este caso fue en Brasil un Mr. Universo”.

El 19 de agosto se subió a la tarima en la ciudad de Sao Paulo y tras competir los jueces determinaron que era el ganador.

Él sabía que la victoria llegaría tarde o temprano debido a su perseverancia y dedicación.

“No fue algo que se programara, las cosas se van dando, te puedes dar cuenta que hay mucho más, ganas, pierdes y te das cuenta de que puedes crecer a algo más”.

Manuel mencionó que nació en San Luis Potosí, pero desde hace 20 años radica en la zona sur de Tamaulipas por lo que él se siente Altamirense.

“Tengo mi vida hecha en Altamira, Tamaulipas. Es donde realmente resido y prácticamente tengo 20 años, me considero Altamirense y Tamaulipeco”.

En este sentido, el alcalde de la urbe industrial, Armando Martínez brindó apoyo económico para los viáticos.

“En traslados y hospedajes hemos sido beneficiados por el municipio de Altamira, nos está apoyando Armando Martínez, le agradezco infinitamente”.

Asimismo, una marca de suplementación se acercó al competidor desde hace 3 años para apoyarlo.

El 21 de agosto, llegó a Tampico, Tamaulipas a través de un vuelo. Los abrazos y las felicitaciones no faltaron, para su familia era un orgullo ver lo que Manuel había conseguido.

En el lugar ya lo esperaba su familia, lo recibió su padre, Sergio Reyes; su madre, Martha Imelda Vázquez; su esposa, Beatriz Aparicio; y sus dos hijos Santiago López y Suemy López.

Sus inicios

A los 14 años comenzó a levantar pesas en el gimnasio, pero 15 años más tarde decidió dedicarse al Fisicoculturismo.

Esta disciplina no es nada fácil ni es para cualquier persona, requiere mucha dedicación y fortalez mental para comer lo que indican los expertos en alimentación.

Inició compitiendo a nivel local, Estatal y finalmente internacionalmente.

“Aquí es mucha dedicación, constancia, es controlar 24/7 lo que comemos, el control de la alimentación, consumir todos los alimentos en el gramaje que solicitan”.

