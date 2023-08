Pinches güeros

Por los altos índices de violencia y la actividad del secuestro a todo lo que da en México, el Gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas y Tamaulipas. En este contexto la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de Tamaulipas, robusteció la presencia militar en la zona metropolitana de Reynosa- McAllen, donde al menos 1.5 millones de habitantes, están en riesgo por la ingobernabilidad compartida.

El exhorto a los norteamericanos se especfica a evitar trasladarse a los municipios tamaulipecos colindantes con Texas, y la capital del estado Ciudad Victoria. Fue a traves de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado que el gobierno gringo, alertó a sus pobladores sobre la posiblidad de ser victimas de alguna comision del delito en esta entidad en proceso de transformación, según el mandatario estatal, Américo Villarreal Anaya.

El documento es fuerte, en él se precisa que la actividad -y señalan al crimen organizado-, va desde balaceras, secuestros, agresiones sexuales y desapariciones forzadas, también especifica robos con lujo de violencia y extorsiones. Precisamente el pronunciamiento gringo, desafia la estabilidad al sentenciar que los grupos criminales tienen el dominio de las carreteras de Tamaulipas y otras entidades por lo que viajar de noche no es opción para sus connacionales.

La alerta de viaje “ordena” no moverse a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas por delincuencia y secuestro. Reconsidere viajar a Chihuahua, Baja California, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora, por delincuencia y secuestro. Tenga mayor precaución al viajar a Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Asi las cosas con nuestros vecinos del norte.

En la intimidad… Inseguridad, violencia y muerte. El cuento de nunca acabar, y aunque la Zona Metropolitana de Tampico no esta focalizada por los gringos como una región de peligro, parece que alguien movió las piedras.

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608