Profeco busca transparencia en las redes sociales

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en cumplimiento de su mandato de proteger los derechos de los consumidores, ha emitido un importante paso en la regulación de la publicidad para influencers. Así que el 27 de abril de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo del Consumo”, el cual buscaba por objeto analizar temáticas relacionadas con el consumo y protección al consumidor y estaba fundamentado en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

A través de este consejo y en vista de la creciente participación de influencers y creadores de contenido en la promoción de productos y servicios en medios electrónicos y digitales, la Profeco ha establecido una “Guía de publicidad para influencers”. Esta guía busca orientar a influencers, creadores de contenido y al público en general sobre el cumplimiento de las regulaciones de publicidad, promoviendo la transparencia y veracidad en este ámbito. El acuerdo, fundamentado en la Ley Federal de Protección al Consumidor y el trabajo del Grupo de Trabajo de Regulación de la Publicidad para Influencers, tiene como objetivo fomentar un consumo responsable y asegurar la equidad y seguridad en las relaciones de consumo en la era digital.

La “Guía de publicidad para influencers”, publicada en la página oficial de la Profeco, contiene diecinueve páginas donde se abordan recomendaciones para no caer en el incumplimiento de reglas de publicidad respecto a alimentos y bebidas; cosméticos; productos de aseo; servicios e insumos de salud; suplementos alimenticios; productos de belleza y perfumería; entre otros.

Este documento indica que los influencers deben clarificar la relación comercial entre ellos —figura pública— y las marcas. Esto se debe a que los influencers se han vuelto de suma importancia en las decisiones de consumo de la población, por lo que la guía pretende promover el consumo responsable a través de la claridad, veracidad y comprobación de aquello que se está recomendando a la audiencia.

Una de las sugerencias de dicho documento es el uso de etiquetas que dejen claro que se está información con base en opiniones personales, con patrocinio o publicidad pagada. De este modo se informa de la relación comercial existente. Además, se debe mencionar como publicidad a un producto si se asiste como invitado a algún evento o viaje, se reciben productos como regalos.

Cabe señalar que, existen productos que pueden poner en riesgo o causar daños a la salud, en este caso los influencers no solo deben sujetarse a esta guía, sino que también deben cumplir con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad y demás disposiciones que resulten aplicables en materia de salud relacionadas con Profeco y Cofepris.

Finalmente, nadie está exento de cumplir con esta guía, por lo que niños y adolescentes influencers también deben cumplir con ellos. Si se desea consultar y ver con mayor detalle dicho documento se puede consultar en línea desde la página de Profeco.

Recuerda que muchas de las decisiones de compra para nosotros y nuestras familias se basan en lo que hemos visto en alguna red social, por lo que no está de más conocer lo que ahora los influencers que seguimos nos están brindando información clara y veraz a los consumidores.

POR ANGÉLICA GONZÁLEZ