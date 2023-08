Soñador eterno 

El PRI espera mucho del proceso del 2024, en ocasiones hasta parece cabalgar en la montura del eufemismo, parece que viven una nueva vida y que surgen de una especie de erupción volcánica.

Sobre todo, cuando proyectan una selección casi rosa de sus candidatos, pero sobre todo en ese mundo pretenden pintar con un pincel propio, donde el ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA en esta ocasión no meterá mano a las plurinominales.

El PRI sabe que en los procesos anteriores donde fueron en coalición no les jugaron limpio, que se les “bañaron” con las candidaturas y los votos.

Claro, ellos hacen sus cuentas en el sentido de que son tres los grupos que dominan en el PAN, por lo que los azules buscarán su equilibrio interno donde trabajen de manera intensa por victorias conjuntas.

En este momento, el presidente del tricolor CARLOS SOLÍS desconoce cuántas candidaturas a alcaldías, diputaciones y Senado le corresponderán al PRI.

Pero, eso sí considera que hay distritos y municipios donde pueden ir solos, sin la necesidad de ir de la mano del PAN, pues considera que tienen cuadros valiosos que pudieran entregar buenos resultados.

Sabe que un sector del priísmo en el pasado no tomaron a bien la coalición, pues sufrieron acciones abusivas y represivas por parte del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, pues desde el inicio del sexenio se dedicó perseguir priístas.

CABEZA los menosprecio, por eso cuando fue la coalición por la gubernatura con CÉSAR AUGUSTO “El Truko” VERÁSTEGUI OSTOS no funcionó como hubieran querido, ante la reticencia de los priístas de trabajar con alguien que los maltrató.

Reconocen el liderazgo de CÉSAR AUGUSTO, un personaje con quien se pueden realizar negociaciones y acuerdos de manera limpia, es una excelente opción para trabajar de manera equilibrada.

SOLÍS además lo reconoce como el mejor operador político de Tamaulipas, pero además es uno de los tres líderes que tiene el PAN con gran influencia.

El segundo de los líderes es el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER, otro personaje en el que confían al momento de realizar negociaciones.

No son inocentes, saben que el tercer líder del PAN es el propio FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA por lo que aquí las negociaciones serán complejas, pero al final del día los priístas tienen la confianza de que habrán resultar bien las negociaciones.

CARLOS SOLÍS sabe que encabeza un partido que apenas se levanta, que fue marcado por la derrota a nivel nacional, pero que tiene un gran valor en el mercado de la política.

Hoy tienen a BEATRIZ PAREDES RANGEL como su precandidata a la presidencia de la República, donde triunfo en la encuesta que se hizo casa por casa, pero le ganó XÓCHITL GALVEZ en la telefónica.

Los priístas esperan que haya un acuerdo, saben que la panista es la mejor posesionado con la sociedad civil, por lo que tienen la seguridad de que su trabajo impactará en las elecciones estatales, como en Tamaulipas.

La coalición afina detalles, si se arreglan en la interna y evitan la elección interna, con XÓCHITL como candidata ya la llevan de ganar.

El tamaulipeco tiene confianza de que se respeten en Tamaulipas los acuerdos que se tomen en la ciudad de México, haciendo a un lado la voracidad del cabecismo.

Los tricolores esperan un acuerdo equilibrado, piensan en una coalición en igualdad de condiciones, que no sean soñadores eternos en el que amanezcan empapados por la decepción.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com