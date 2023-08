Wendy y Apio Quijano revelan que no les han entregado el premio de LCDLF

MÉXICO.- Aunque Wendy Guevara ha dejado claro en varias ocasiones que el premio de los 4 millones de pesos que ganó al obtener el primer lugar dentro de La Casa de los Famosos México, no lo ha recibido ya que es un proceso muy largo, sin embargo, no es la única que no ha recibido los premios que ganaron en la competencia.

Y es que, Apio Quijano quien dentro de LCDLFMX ganó una camioneta último modelo al convertirse en el primer líder de la semana de la competencia, reveló que él tampoco ha recibido nada.

¿Por qué no le han entregado a Apio Quijano su camioneta?

Fue durante una transmisión en vivo que hicieron a través de sus redes sociales en donde Wendy Guevara y Apio Quijano dieron a conocer que ninguno de los dos ha recibido sus respectivos premios, mismos que ganaron durante su participación en el famoso reality show.

Luego de que Apio aseguró que próximamente él se acercará a Wendy a pedirle una foto de lo famosa que es, ésta quiso cambiar el tema y le preguntó por la camioneta que se ganó desde la primera semana, luego que se convirtió en el líder.

“¿Oye y el auto, dónde está?”, preguntó Wendy Guevara, esto provocó la risa del integrante de kabah quien inmediatamente respondió: “¿Pues lo mismo digo yo, dónde está?”.

Seguido de la respuesta de Apio, Wendy no podía creer lo que le estaba diciendo su amigo por lo que incrédula cuestionó: “¿Enserio no te la han dado?”.

“No no me la han dado (la camioneta)”, dijo Apio Quijano

Esto bastó, para que ambos ex participantes de LCDLFMX revelaran sus inconformidades pues Wendy compartió que tampoco le han dado una pantalla y una bocina que ganó.

Por otra parte Apio quiso confirmar que su gran amiga no ha recibido los 4 millones de pesos, por lo que no se quedó don la duda y le preguntó sobre lo que tenía adentro el maletín que supuestamente contenía el premio millonario, pero Wendy confirmó que solo tenía “relleno”.

“(¿qué había en el maletín?)tenía puro fomi y también les pedí que me regalaran el maletín (¿y sí te lo regalaron?) no tampoco (risas)” dijo Wendy Guevara.

Apio aún no recibe su camioneta pic.twitter.com/1Y2TRHEOGZ — Lo + viral (@VideosVirales69) August 24, 2023

¿Cómo ganó Apio Quijano su camioneta?

Fue en la primera semana de competencia cuando luego de permanecer por varias horas pegados a la camioneta todos los integrantes de LCDLFMX tuvieron la oportunidad de ser semifinalistas en una nueva prueba en donde elegirían un locker y quienes encontrarán las llaves podían competir nuevamente.

Una vez que algunos de los participantes encontraron las llaves, pasaron uno a uno para intentar encender la camioneta, siendo Apio Quijano el que tuvo la llave ganadora por lo que obtuvo el automóvil y el liderazgo de La Casa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO