Denuncia acoso sexual en el Tec de Madero

Tampico, Tam. Joven mujer que labora en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, denunció el acoso sexual que sufrió en ese plantel por parte de un empleado, pese a lo cual la institución no ha intervenido.

La afectada se acercó a la regidora Beatriz Rodríguez Tarabelsi para solicitar su apoyo ya que además está sufriendo hostigamiento laboral.

Debido a que el grave problema ocurrió en abril de este año, decidió presentar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La denunciante, cuyo nombre se omite por obvias razones, dio a conocer que reportó lo sucedido a sus superiores y entregó la narrativa de los hechos a varias instancias de la institución como la dirección, el sindicato y demás.

Sin embargo, no han actuado para garantizar su bienestar.

“No tengo una certeza laboral, he venido pidiendo un espacio seguro, he venido pidiendo que se me respeten mis derechos, que la persona sea sancionada por lo que hizo y no se ha hecho absolutamente nada, tuve que acudir a poner una denuncia a la Fiscalía de Ciudad Madero porque mi centro de trabajo no me ha respaldado y es un proceso de Fiscalía que respeto pero sigo sin tener una garantía”, mencionó.

Además, sus compañeros de área la han estado hostigando, señalando que le habían asignado un pequeño espacio en una especie de bodega donde estaría sola, a lo cual se opusieron sus compañeros al amenazar con una protesta de brazos caídos si le daban esa área.

Todo eso ocurre, aseguró, solo por alzar la voz y tener el valor de decir lo que pasa adentro.

“Fui a derechos humanos y se le mandó ya una notificación al tec de Madero y no han respondido a derechos humanos”, indicó.

Al respecto, la regidora Beatriz Rodríguez dijo que solicitará el apoyo correspondiente para que la afectada reciba la ayuda respectiva.

Por Benigno Solís