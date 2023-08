Sigue subiendo el precio de las medicinas en Tamaulipas: Farmacéuticos

CD. VICTORIA, TAM.- El incremento a los precios de los medicamentos se ha mantenido a lo largo del año, sin embargo hay na tendencia a normalizar el abasto de aquellos que estuvieron escasos en los pasados meses, -incluso años- como los oncológicos.

La tendencia este año fue la normalización del abasto de los medicamentos, por los problemas nacionales ante el cierre del laboratorio dedicado a producir mucho medicamento de sicotrópicos en el país.

Martín Tofic Salum Fares, Presidente de los farmacéuticos en la zona centro de Tamaulipas, dijo en entrevista con EXPRESO que, ese desabasto ocasionó malestar entre los usuarios de dichos medicamentos, “por necesidad y por prescripción médica”.

Actualmente la empresa solventó los requerimientos y ya está cubriendo la demanda, además en le tema de los precios, reconoció que hay aumentos, pero no tan considerables como en años anteriores, ante una mayor presencia de medicamentos genéricos intercambiables.

“Esto hace que las grandes farmacéuticas se detengan un poco en aumentar los precios, tener genéricos intercambiables, ha ayudado mucho en frenar un aumento que pudiera ser mucho mayor.

Recordó que el año pasado el incremento fue del 9 al 7 por ciento entre todos los medicamentos, este año va entre un 3 al 4 por ciento, sin embargo el impacto final se hace al cierre del año.

Sobre los medicamentos oncológicos, advirtió que estos están ya no están en desabasto, sin embargo las farmacias particulares no los manejan de manera masiva o lo mantienen en stok.

“Con los medicamentos oncológicos siempre va a haber un problema, porque como farmacéutico yo no tengo y no me conviene tener en abasto ese medicamento, porque son de muy alto costo”.

Aparte las caducidades son muy cortas, dijo, por lo que tienen el esquema de solicitar el medicamento solo cuando una persona se acerca a solicitarlo directamente.

“Lo hacemos sobre pedido, siempre habrá un malestar por no tenerlo ese día, para la gente la sensación de urgencia al tener un problema como el cáncer, pues lógicamente lo hace que se sienta mal”.

Finalizó diciendo que los medicamentos se están consiguiendo aunque tarden algunos días en llegar a Victoria.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA