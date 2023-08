Joe Biden se burla del ‘mugshot’ de Donald Trump: ‘Un tipo muy guapo’

Se trata de una imagen histórica para Estados Unidos, siendo la primera vez que uno de sus expresidentes pasa por el proceso de fichaje

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue cuestionado por medios de información sobre la fotografía del fichaje de Donald Trump, también conocida como “mugshot”. Fue el día de ayer que su antecesor acudió a Fulton, Atlanta, para entregarse a las autoridades, no obstante, tras pagar una fianza, fue liberado.

JUST IN: President Biden gets booed while on vacation in Lake Tahoe before telling reporters that he thinks Donald Trump looked “handsome.”

Trump got his mugshot taken yet Joe Biden is somehow the one having a rough day.

Reporter: “Have you seen Donald Trump’s mugshot yet?”… pic.twitter.com/voTFUW0CCB

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 25, 2023