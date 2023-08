Mariana Seoane confiesa lo importante que fue Juan Gabriel en su vida

Mariana Seoane es una de las cantantes de cumbia más reconocidas y talentosas dentro de la escena de México.

Con icónicos temas y colaboraciones se ha logrado posicionar dentro de la industria musical, pero recientemente la cantante recordó como Juan Gabriel fue de las primeras personas que confió y le dio una oportunidad grande.

En una entrevista ‘la niña buena’ confesó como ella le iba a abrir un concierto a Juan Gabriel en el Auditorio Nacional, pero este prefirió que tuviera otro papel en el show.

“Entra Juan Gabriel y me dice ‘no quiero que me abra’ yo pensaba que era obvio que eso pasara, pero entonces me dice ‘no me entiende mija, usted no nació para ser telonera de nadie, yo la voy a invitar a mi show y yo lo voy a presentar’”

Para Mariana este momento marcó mucho lo que hoy es su carrera.

“La gente podía tener cualquier prejuicio sobre mí, pero a mí me presentaba el más grande de México y me daba un lugar increíble en su escenario”.

La relación de ‘La niña buena’ y ‘El divo de Juárez’

Para Mariana después de ese momento la relación con Juan Gabriel fue muy grande e incluso lo considera su padrino musical.

“De ahí mucho amor, mucha empática y yo siento que nuestra relación es de otras vidas y nos reencontramos, él se volvió un padrino en la música y me dio un amor muy paternal”

Así mismo la cantante recordó como recientemente se presentó como invitada de Rey Ruiz en el coloso de reforma y curiosamente le tocó el mismo camerino donde inició su relación con Juanga

“Ahora que tuve la oportunidad de presentarme con Rey Ruiz me tocó el mismo camerino donde pasó lo de Juan Gabriel y yo sentía que él estaba conmigo”.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO