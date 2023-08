Tiroteo en Florida deja varios muertos

Varias personas murieron durante un tiroteo dentro de una tienda de supermercados Dollar General en Jacksonville (Florida), dijo la alcaldesa de la ciudad, Donna Deegan, a una estación de televisión, afirmando que “hay varias muertes” dentro de la tienda”, pero no dio un número preciso.

Numerosos agentes de policía se encuentran en la zona cercana a la Universidad Edward Waters, una pequeña universidad históricamente afroamericana. “Esto es inaceptable”, dijo Deegan a la estación.

“Un tiroteo es demasiado, pero estos tiroteos masivos son realmente difíciles de soportar”.

BREAKING: There are multiple fatalities in a mass shooting in Jacksonville, Florida.

– Early reports indicate that 4 people may be dead after an active shooting situation was reported.

– The suspect barricaded himself in at a Dollar General on Kings Road.

– There was a… pic.twitter.com/j4HkfcsUKa

— Brian Krassenstein (@krassenstein) August 26, 2023