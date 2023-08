Competencia desleal roba ventas a papelerías minoristas

TAMPICO, TAM.- La competencia desleal orilla a los trabajadores que todo el año están luchando por mejorar sus ingresos, tal es el caso del giro de papelería.

Rosa Edith Deantes, dedicada a la venta de papelería y adscrita al ARCIM, mencionó que los centros comerciales y las tiendas chinas obtienen mejores ventas.

Aclaró que, en otros años no han sentido el mismo movimiento, hay tiendas que chinas donde son muy económicos pero son de mala calidad.

“Desgraciadamente se dan cuenta que en un mes esa mercancía no valió la pena, lo que quieren los padres de familia es cumplir con útiles que estén dentro de su presupuesto, de un año para acá subió doble”.

Reconoció que las familias se ven castigadas y qué hay listas que están exageradas, del grado de preescolar donde cuestan 2 mil pesos

“Estuvo muy por debajo, esperábamos repuntar pero no se ha movido mucho la mercancía. En cuestión de mercancía no ha habido movimiento, por encima de nosotros están las tiendas comerciales y luego las tiendas chinas; no ofrecen calidad”.

Añadió que esto se ha visto en toda la zona sur, en donde tienen que esperar hasta el último momento para ver si las ventas mejoran.

Por Javier Cortés