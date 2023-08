En funciones equipo de videovigilancia en Hospital Civil de Madero

CD. MADERO, TAM.- El hospital civil de Madero mantiene en operaciones un sistema de videovigilancia en sus instalaciones.

El doctor Salvador Mojarro, director del centro médico, informó que se espera instalar una cantidad mayor e incluso la posibilidad de actualizar y modernizar su operatividad.

“Parcialmente están siendo utilizadas en el momento actual y ya cuando tengamos toda la entrega del equipo , procederemos a la instalación para tener una supervisión de cómo se está usando este equipo (nuevo)”, dijo.

Las cámaras de vigilancia, dijo que cuentan con un protocolo de sonido, pero aún se encuentran a la espera de conocer si será o no habilitado.

“Las cámaras de vigilancia cuentan con audio opcional para cumplir con sus labores de seguridad, no se si va a ser instalado aquí o lo tenemos en resguardo para cuando nos cambiemos a las nuevas instalaciones y no se si vaya a ser instalado aquí, ese equipo de sonido y voceo para localizar en alguna emergencia a un médico o un equipo que pidamos que no lo traigan urgente”, dijo.

