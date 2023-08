Anahí llora al recordar su anorexia y bulimia; culpa a productor de televisión

MÉXICO.- Anahí ha regresado a los escenarios con la gira de RBD, aunque ha tenido algunos problemas físicos debido a que le perforaron el tímpano, hace algunas semanas, mientras le hacían el molde para el aparato que debe usar en los conciertos para las pistas e indicaciones.

Siendo una de las favoritas del público, la cantante recordó una de las etapas más duras y feas de su vida, cuando le dijeron que debía bajar mucho de peso para poder protagonizar una novela.

En entrevista con López Dóriga, Anahí recordó sus problemas con la comida y cómo el culpable fue un productor de televisión

Me dicen: ‘vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera’. Entonces me citan en la oficina de quien iba a producir esa telenovela. Me siento con mi mamá y me dice: ‘vamos a hacer la telenovela, pues estaría increíble que tú seas la protagonista. Pero Anahí, las protagonistas son flaquitas, las protagonistas son muy bonitas. Y tú estás gordita. Y tú tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela.

La también actriz reveló que en ese momento sintió algo desconocido y se sintió muy vulnerable.

“Ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, ahí conocí el miedo a ser yo, ahí conocí una parte vulnerable a más no poder, ahí sentí que no era suficiente”

Desde entonces comenzó su anorexia y bulimia.

“Ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida. Años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me mata”

Tras sus palabras, los fans le mostraron todo el apoyo.

