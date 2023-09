Cambios y resultados

Hoy, como hace varios años no sucedía, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UAT, Campus Sur, tiene una directora de tiempo completo.

Sólo basta con pasar junto a esta unidad académica para ver el trabajo y los resultados que ha generado Elda Ruth De Los Reyes Villarreal.

Ella ha rescatado esa vinculación con la iniciativa privada para buscar que los egresados cumplan con el perfil que demandan las empresas y los servicios, les ha abierto las puertas a los empresarios para que apoyen en esta encomienda.

La Escuela que forma a los mejores abogados del sur de Tamaulipas y me atrevo a decir, que la que genera los mejores periodistas, psicólogos, economistas, operadores de turismo y maestros de inglés, de todo el estado, se encuentra en su mejor momento.

La maestra Elda Ruth está trabajando de la mano del rector de la UAT, Guillermo Mendoza, para cumplir con las encomiendas de la máxima casa de estudios al pie de la letra y apoyarlo en cada una de las encomiendas que se requiera.

Su esfuerzo y dedicación han generado cambios para bien en esta institución y resultados en muy poco tiempo.

Todos los días llega muy temprano para estar “despachando” los temas de la Facultad, además se da tiempo de atender a todos los maestros y alumnos que lo solicitan.

A cada actividad o evento de las diferentes carreras acude para estar al pendiente de cada una de las tareas que se llevan a cabo en esta facultad ubicada en la zona metropolitana.

Siempre, llega muy temprano y se va muy tarde, de esta escuela para darle seguimiento a cada tema que se requiera atender.

Y no ha dejado de estar frente a grupo, tanto en el nivel licenciatura como en la maestría…Y eso muy pocos directores lo hacen en la UAT.

La Directora está dejando huella por cada una de las acciones que ha emprendido y por la prioridad que está dando a la atención de los estudiantes de cada una de las carreras.

Hoy los alumnos aprueban a su Directora y lo que sorprende, es que muchos integrantes de la sociedad de la zona sur de Tamaulipas que pasaron por estas aulas: aplauden y reconocen su trabajo.

Pues cada una de sus acciones las ha hecho con mucho amor y pasión por la educación y a favor de la UAT.

Y hay muchos proyectos por venir para bien de esta unidad académica.

¡QUE ONDA CON LAS ‘TAPA ROSCAS’ DEL PAN!

En el municipio de Tampico, Madero y Altamira se acerca la designación de los candidatos a las presidencias municipales.

En la comuna porteña cada uno de los suspirantes está haciendo su chamba, buscando “posicionarse” en el corazón de los tampiqueños.

Aunque, ya lo he dicho y lo reafirmó, Chucho Nader será un factor de decisión muy importante… pero MUY IMPORTANTE.

Mientras que en la urbe petrolera la alcaldía está perdida para los panuchos, no tienen posibilidades, por eso después de que Carlos Fernández declinara de su sueño de ser alcalde, pues se trepó en la birula de la ilusión del hijo de Don Lupe Galván.

Creo que se llama, Andrés González Galván, y digo creo porque era un completo desconocido, hasta que se trepó en la chiflazón de querer repetir la historia de su papá.

La verdad es que los maderenses no le deben ni una torta de la barda a Andrés González, quien cree que sólo por ser amigo de los Cabeza de Vaca, ya es suficiente para poder llegar.

Y en el municipio de Altamira, la neta, es que sólo Miguel Gómez, dicen que desde el PAN estatal, sólo es él quien tiene “luz verde” para andarse placeando con su marca de MG.

De ahí en fuera nadie más tiene el apoyo de los que mandan con los pitufos para estar buscando ser el candidato a la alcaldía.

NO SE VA A QUEDAR POBRE EL DIPUTADO

No se va a quedar pobre el Diputado local, Carlos Fernández, pues fue a una escuela a regalar la grandiosa cantidad de 15 “mini kids” de útiles escolares.

Yo creo que gastó más en la gasolina que en los cuadernos que compró para tomarse la foto y subirla al Facebook.

Recuerde: ¡No se vale Chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO