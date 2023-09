Enamorado del sur, la “muralla” de la Jaiba

Alejandro Emanuel Rivera Leal, es un defensa central del Club Deportivo y Social Tampico-Madero, llegó como refuerzo y ha ganado todo: Serie A de la Liga Premier y Campeón de Campeones.

Es originario de Guadalajara, Jalisco. Se formó en las fuerzas básicas del Toluca; probó suerte en equipos de su estado como Zapopan y los Tritones de Vallarta.

“Ema” como le llaman sus compañeros y amigos, mencionó que la atmósfera del estadio Tamaulipas es única y que no la había vivido nunca antes, pese a que también se consagró campeón con Club Deportivo Irapuato.

“Muy especial, es una afición única que no he vivido en otro lado. Es una sensación bonita cada que entro al campo y no queda de otra más que agradecerles y entregar lo mejor de uno”.

También reconoció que el ambiente en una final en el sur de Tamaulipas es diferente, y haber anotado en el Campeón de Campeones tiene un valor agregado.

Para él fue darle una alegría a todos los Tamaulipecos, pero sobre todo a los Maderenses y Tampiqueños, ciudades que dividen a la mitad al coloso de la Unidad Nacional.

“Estoy muy contento y es muy satisfactorio poder dar una alegría a dos ciudades, es un sueño de cualquier futbolista anotar un gol en una final, es muy importante y bonito en mi carrera”.

Truncan proceso de ascenso

Refirió que la falta de la supuesta “licencia plus” que solicitaba la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para ascender a la Liga de Expansión truncó el proyecto.

De acuerdo a la camiseta número tres, la institución, el cuerpo técnico, jugadores, están para grandes cosas.

“Es algo que trunca un proceso, varios procesos, pero en lo personal las cosas pasan por algo, tal vez no era el momento otra que Tampico no estuviera en Liga de Expansión, pero hay que disfrutar los procesos y si ahora toca estar en liga Premier toca tener más armas”.

Encantado con la zona sur de Tamaulipas

Por segunda ocasión se subió a la rueda de la fortuna Tampico, la primera vez fue con su club y la segunda con esta casa editorial, en donde se realizó la entrevista.

Y pese a que tiene miedo lo tomó como un reto.

“Me da un poquito de miedo, pero es parte de vencer los miedos. Desde que me subí por primera vez en la presentación me quedé maravillado desde las alturas”.

Aunque el estadio es su lugar favorito, aseguró que la Laguna del Carpintero y Playa Miramar son unos sitios turísticos espectaculares y que todo turista debe visitar.

Las bondades de las ciudades y la gastronomía son parte de una experiencia única.

Declaró abiertamente ser amantes de las tortas de la barda, aunque entre risas mencionó que el preparador físico aún no lo sabe.

“Me he hecho fan de las tortas de la barda, me volví fan, me gusta la comida de aquí, la ciudad, el calor es frustrante. No me he sentido aquí como en otro lado”, agregó.

