Reportan como desaparecidos a nietos de famoso comediante

MÉXICO.- Este viernes 1 de septiembre trascendió, la desaparición de dos menores de edad quienes son nietos de Héctor Lechuga, uno de los comediantes más queridos de nuestro país y que falleciera en el año 2017.

De acuerdo con la información que ha circulado en diversos medios y redes sociales, Erik Lechuga, hijo del comediante ya denunció la desaparición de sus hijos, quienes son menores de edad.

¿Qué es lo que se sabe de la desaparición de los nietos de Héctor Lechuga?

Tal y como lo mencionamos anteriormente, tanto en redes sociales como en diversos medios de comunicación ya circula la información sobre la desaparición de los nietos del fallecido comediante Héctor Lechuga.

Se trata de Santiago y Mateo Lechuga Montero de 8 y 6 años respectivamente, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 22 de agosto, fecha en que se levantó la denuncia para girar la alerta amber, misma que sigue activa hasta la redacción de esta nota.

Los menores de edad fueron vistos por última vez en el puerto de Acapulco, Guerrero, por lo que fue en aquel Estado donde se giró la orden de la Alerta Amber.

De acuerdo con lo que se puede leer en las fichas de búsqueda, los menores de edad se encuentran en calidad de desaparecidos desde el pasado 23 de julio de este 2023.

Además en esta fichas se describen a cada uno de los pequeños desaparecidos; a Santiago quien tiene 8 años de edad lo describen como un niño de complexión delgada, cabello lacio, cejas semipobladas, ojos azules y como característica especial relatan tiene una cicatriz en la frente.

Mientras que en la otra ficha de búsqueda, descubren a Marcelo, el menor de los hermanos quien tiene 6 años, ojos cafés, cabello lacio color castaño, delgado y nariz recta.

¿Problemas por la custodia?

De acuerdo con Erik Lechuga, padre de los menores e hijo del fallecido comediante su expareja y madre de sus hijos se ha negado a dejar ver a los menores desde el pasado mes de febrero de este 2023, luego que éste le pidió el divorcio, debido a esto la mujer de quien se desconoce el nombre, se negó a tener una custodia compartida.

El hijo del fallecido comediante reveló que no pudo celebrar junto con su pequeño hijo Santiago su cumpleaños número 8 por que su ex pareja no se lo permitió.

Además, también denunció que su exsuegra ha ayudado para que él no pueda reunirse con sus hijos, pues en una ocasión que le tocaba reunirse con los pequeños, la señora se los llevó a Cuernavaca para que no se diera el encuentro entre padre e hijos.

Debido a lo anterior es que Erik Lechuga cree que sus hijos se encuentran con su expareja, sin embargo, desde hace más de 20 días no sabe nada de ellos ni tiene comunicación con quien fuera su pareja, por lo que decidió reportar su desaparición.

