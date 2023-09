Te decimos cómo solicitar la devolución de tu ahorro del Infonavit

MÉXICO.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que una vez que una persona se pensiona, no hay un plazo máximo para retirar los ahorros que no se han utilizado, por lo que el dinero que se tiene en la subcuenta de vivienda no se pierde y sigue a nombre de la persona aunque tarde varios años en solicitar la devolución.

De acuerdo con información del Infonavit, mientras el ahorro para la vivienda siga en Infonavit, éste estará generando rendimientos, por lo que si la persona ya se pensionó, no hay un crédito vigente con el Infonavit.

La institución señaló que si bien el dinero se puede retirar cuando la persona lo decida, esto es siempre y cuando cumpla con los requisitos para hacerlo; si después de nueve años no se ha solicitado la devolución del saldo de la subcuenta de vivienda, el Infonavit enviará por correo electrónico y/o mensaje de SMS un aviso para informar la situación, así como los requisitos y canales de atención para que pueda retirarlo.

Por eso, es muy importante mantener los datos de contacto actualizados. Si después de este plazo no se han retirado los recursos, el Instituto cuenta con una reserva financiera para que el ahorro siga generando rendimientos hasta que se decida hacerlo.

Cómo solicitar la devolución

El trámite se hace de manera gratuita, rápida y sin necesidad de intermediarios en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx/), con los siguientes documentos: firma electrónica avanzada (e-firma) vigente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT); CLABE de una cuenta bancaria a nombre de la persona y que acepte depósitos por la cantidad a devolver; resolución de pensión expedida por el IMSS.

En caso de fallecimiento el ahorro tampoco se pierde, ya que puede ser solicitado de manera directa al Instituto por: esposa(o) o concubina(o), padres, hijos, beneficiarios designados en la Afore y beneficiarios designados por los tribunales federales en materia laboral.

El Infonavit advirtió a las personas que no se dejen sorprender, si alguna persona ofrece retirar el saldo de la subcuenta de vivienda sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley, se corre el riesgo de ser víctima de fraude; así que, no se debe entregar información y es importante vigilar el patrimonio descargando el resumen de movimientos desde Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) o la aplicación Móvil Infonavit.

