Asaltan a Luisito Comunica en la CDMX y manda mensaje a ladrón

En una sorprendente y desafortunada vuelta del destino, el popular youtuber mexicano, Luisito Comunica, se convirtió en víctima de un asalto que dejó a sus seguidores y fanáticos atónitos.

Este carismático creador de contenido, conocido por recorrer lugares emblemáticos de México y compartir sus experiencias, se encontró en el lado equivocado de la ley cuando un asaltante apuntó una pistola a su rostro, despojándolo de sus pertenencias.

Luisito Comunica, cuyo nombre real es Luis Arturo Villar Sudek, es un rostro ampliamente reconocido en la comunidad de YouTube, donde ha acumulado millones de seguidores gracias a sus videos de viajes y sus interacciones con personas de diferentes lugares de México.

En sus grabaciones, siempre mostró una valentía aparente, explorando áreas a menudo consideradas peligrosas por muchos, lo que llevaba a que sus seguidores se preguntaran si alguna vez sería víctima de un acto delictivo.

Las palabras de Luisito Comunica revelan la experiencia que vivió

“Amigos ha sucedido, ustedes me han visto grabar en rumbos como Tepito, Garibaldi, el mercado Sonora en diversos lugares, por el metro, por la calle, y siempre recibo comentarios que dicen, ‘hey, Luis, ¿no te da miedo que te asalten? ¿No te da miedo que te roben tu cámara?’ A lo que yo siempre pensaba cuando pasé, pues ya pasó, y en efecto, ya ha pasado. Hace solo unas horas estaba con una pistola apuntada a mi cara mientras escuchaba una y otra vez: ‘No te quieras pasar de poco carnal, no te quieras pasar de todo carnal’. Fui víctima de un asalto, y más que estar furioso, más que estar enojado, me siento decepcionado.”

En un giro inusual de los acontecimientos, Luisito Comunica optó por abordar a su asaltante en un mensaje público en sus redes sociales. Expresó su comprensión hacia la difícil situación que puede haber llevado al ladrón a cometer el delito, y lo exhortó a utilizar lo robado en beneficio de su familia o seres queridos. Compartió detalles de lo que llevaba consigo, incluyendo un pase anual para Six Flags y vales de despensa, instando al asaltante a hacer un uso prudente de estos recursos.

“Créeme que yo comprendo que no robas por gusto, yo sé que realmente tú robas por necesidad”, dijo Luisito Comunica en su mensaje. “Sé que hoy en día, para que alguien sin estudios sobresalga, cuesta mucho trabajo, así que de cierta manera puedo decir que comprendo tus acciones, pero te pido por favor que les des un buen uso.”

Sin embargo, Luisito Comunica también señaló que había desactivado las tarjetas de banco robadas, haciéndolas inútiles para el ladrón. Además, explicó que el vehículo que el asaltante intentó llevarse no pudo ser encendido debido a un malogrado intento de arrancar la llave.

Sorprendentemente, el youtuber elogió al asaltante por mostrar signos de nerviosismo en una situación delictiva, interpretándolo como un indicio de que aún podría haber bondad y consideración en él.

En un tono reflexivo, Luisito Comunica hizo un llamado a la empatía, instando al asaltante y a todos los demás a considerar que todos enfrentan dificultades en la vida. Reconoció que, aunque su asalto solo resultó en un susto y algunas deudas, no sabía nada de la situación del ladrón ni de las razones detrás de su desesperación.

“¿Qué tanto sabes tú de mí? ¿Qué tanto sé yo de ti?”, cuestionó. “Tal vez yo necesitaba ese dinero que tú me quitaste para pagar una operación importante, pagar una operación que mi madre necesitaba o tal vez para mantener a mis propios hijos.”

En un cierre conmovedor, Luisito Comunica deseó al asaltante suerte en su vida y recordó a todos que es esencial pensar en los demás y comprender que todos tienen necesidades. A pesar de la situación desagradable, expresó su agradecimiento por poder comunicarse con su audiencia y terminó su mensaje con una invitación a compartir su reflexión.

El asalto a Luisito Comunica no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también generó una reflexión profunda sobre la desigualdad y la necesidad de comprender las circunstancias detrás de los actos delictivos. Aunque la experiencia fue traumática, el youtuber eligió responder con compasión y empatía, esperando que su mensaje llegara no solo a su asaltante, sino a todos aquellos que enfrentan dificultades en la vida.

