Cierre de Catedral será para Limpiar y Pulir Piso

El cierre por tres días de la Catedral de Tampico será para limpiar y pulir el piso de mármol del templo, labores que no se han efectuado en muchos años.

El cierre es necesario ya que se utilizarán algunos ácidos en esos trabajos.

Al terminar la misa de las 10 de la mañana del domingo, el administrador parroquial, Ricardo Ramos Pérez dio un mensaje a los feligreses a través del cual les anunció que las puertas de la Catedral estarían cerradas del lunes 4 al miércoles 6 de septiembre.

“Tenemos que pulir, limpiar todo este piso de mármol y no se puede hacer ese trabajo dejando que las personas entren y salgan, para no estar batallando y no estar teniendo problemas tenemos que cerrar, para pulir el piso se tienen que vaciar unos ácidos, entonces es peligroso que alguien se caiga, las sustancias que se utilizan no vaya a ser un problema de salud para alguien”, destacó.

“Lo mejor es cerrar y esperemos que en esos tres días alcance el tiempo para hacer el pulido y que brille el piso de la Catedral”, explicó.

Comentó que el piso de las naves está opaco ya que tiene muchos años que no recibe ese mantenimiento.

El resto del piso ya fue pulido pero se le dará otra más en esos tres días.

“Necesito su comprensión, tenemos que cerrar porque si no de otra manera no vamos a poder hacer el trabajo en tiempo y forma”, mencionó.

Benigno Solís/La Razón