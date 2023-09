El envidioso

Todos los gobernantes, locales o estatales, buscan dejar una obra simbólica de su administración.

Lo mismo pasa con los mandatarios, cada uno impone su sello personal, por ejemplo, AMÉRICO VILLARREAL GUERRA fue llamado el gobernador deportista, con GONZALO RIVERA, como su director general.

GONZALO inicio el presente sexenio como titular administrativo en Deportes, pero por celos de su director MANUEL RAGA, decidió pedirle su renuncia en medio de supuestas denuncias de malos manejos y cosas por el estilo, pero es una versión dudosa, pues si en verdad fuera cierto no dudamos que hubiera un procedimiento en su contra.

Transitamos en una administración de la 4T donde no se debe robar, mentir o traicionar, un dogma del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero claro algunos lo hacen de manera incómoda.

Sin embargo, otros gobernadores también pusieron su sello, como MANUEL CAVAZOS LERMA quien se convirtió en el gobernador carretero, al modernizar las vías de comunicación en la entidad.

TOMÁS YARRINGTON terminó de construir la carretera Rumbo Nuevo, pero también impulsó los centros culturales en la entidad.

EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, además de la construcción de la Torre Bicentenario, el edificio del Congreso del Estado y Centro de Convenciones con su Águila Bicentenaria y el Cuerudo en ciudad Victoria, se enfocó a realizar una obra importante en cada municipio.

EGIDIO TORRE CANTÚ se decidió por la construcción o remodelación de los hospitales, por eso muchos llevan el nombre de su hermano RODOLFO TORRE CANTU o su padre EGIDIO TORRE REPETO.

Todo esto viene al caso porque les preguntamos, cual fue la obra marcó la administración del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quizá nos pueda presumir el renglón de la seguridad pública, pero resulta que sus cifras eran una falacia.

También pudiera decirnos de la escultura del jaguar y la lobina que colocó en los sitios turísticos de Gómez Farías y la presa Vicente Guerrero, pero es una inversión no justifica el adeudo millonario que heredó.

Es decir que cada gobernador dejó una marca que hace la diferencia de cada administración, pero en el caso del panista nos hereda una administración corrupta y envilecida por los pecados que nacen de la ambición.

Sin embargo, pocos alcaldes tienen varias obras por presumir y uno de ellos es el tampiqueño JESÚS “CHUCHO” NADER NASRALAH, quien no deja una obra, si no varias acciones que distinguirán su administración.

CHUCHO logró la remodelación de dos mercados, el Gastronómico y el de La Puntilla, además de convertir a Tampico en la ciudad más limpia de la entidad.

Impulsó la remodelación y construcción de canchas deportivas, además de obras de turismo y convertir la ciudad en una de las seguras de la entidad, por su cultura de denuncia y colaboración con las autoridades estatales y federales.

Es por eso que CHUCHO NADER debería ser el candidato del PAN al Senado, pero es demasiado el celo que despierta en el ex gobernador CABEZA DE VACA y sus hermanos, porque nunca pudieron eclipsar el trabajo.

Hoy CABEZA DE VACA hace todas las maniobras y ejerce todo el poder que le queda por la reelección de su hermano ISMAEL, cuando el PAN tienen un candidato natural y capaz de dar una verdadera batalla a Morena.

Sin embargo, no será de esa manera, CHUCHO provoca envidia en ISMAEL.

