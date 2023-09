Esta es la relación entre María Félix y el Metro de la CDMX

Este lunes 4 de septiembre el Sistema de Transporte Colectivo (STC) está de manteles largos, ya que celebra 54 años de la inauguración de la primera fase de la Línea 1 del Metro, la cual tenía una longitud de 12.6 kilómetros y sus terminales eran Chapultepec y Zaragoza.

Entre las miles de historias que esconde el transporte colectivo se encuentra el nombre de la legendaria actriz María Félix, quien en una ocasión reveló y aseguró que el Metro fue un regalo de su cuarto matrimonio. Nos referimos al empresario frances Alexander Berguer.

“La Doña” llegó a confesar que Berguer representó mucho en su vida, es decir, con él conoció el mundo de los negocios, el gusto por las carreras de caballos, grandes lujos y viajes por todo el mundo. Vivieron juntos por 18 años hasta la muerte del magnate en 1974. Sin embargo, uno de los más grandes regalos que le hicieron a la “Diva” fue el transporte que usas todos los días.

El sueño de Félix era una ciudad moderna

Una de las ciudades favoritas de Félix era París, considerada una de las capitales más modernas del mundo. La actriz mexicana vivió ahí por un tiempo y sin duda utilizó el Metro. Una de las razones por las cuales María abandonó la CDMX fue porque la consideraba vieja, sin aspiraciones para el progreso y sobrepoblada.

“Señor regente, esta es una bella capital de provincia que le falta el Metro para ser una ciudad cosmopolita”, fue la respuesta que le dio Félix al funcionario mexicano Ernesto P. Uruchurtu cuando éste le propuso vivir con su marido frances definitivamente en la capital mexicana

Durante la relación que tuvo con Berguer, la bella actriz mexicana logró compartirle sus ideas sobre lo que le hacía falta a la ciudad azteca. Incluso dijo que participó activamente en los proyectos que encabezó su marido junto con Bernardo Quintana, fundador de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA).

El Metro, un regalo para “María Bonita”

Un primer intento para llevar el proyecto del STC fue en 1958, sin embargo, no se llegó a un acuerdo debido a la fuerte inversión que se requería. Más adelante, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz dio luz verde y las construcciones comenzaron a medidados de la década de los 60.

“Él me dijo: ‘tú que quieres tanto que tu país progrese y sueñas con eso, y eres tan farolona, y te gusta lo fabuloso ahí te va un regalo’. Yo me reí cuando me lo dijo, pero Alex cuando prometía, cumplía”, declaró María Félix sobre su regalo que fue el Metro.

También ayudó que la planeación del proyecto se hizo en la casa de Polanco de María Félix, por lo que en septiembre de 1969 se inaguró la primera línea, misma que tiene la influencia de una de las más legendarias actrices de todos los tiempos. ¡Gracias María por el transporte que nos lleva todos los días!

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO