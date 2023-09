La invitan a comer, llega con toda la familia y no quiere pagar

MÉXICO.- Por medio de redes sociales se volvió viral una mujer y su curiosa historia pues su pareja la invitó a comer a un restaurante; sin embargo, ella decidió llevar a toda su familia y al final no quería pagar ni un peso puesto que había sido invitada.

¿Qué pasó?

Se trata de una mujer quien, como tradicionalmente se acostumbra, fue invitada a salir como parte de una relación normal en la que su pareja se ofreció a regalarle una experiencia grata en un restaurante.

Pero, la mujer no le avisó ni siquiera a su pareja que llevaría a toda su familia y, lejos de comunicarle algo más, al final se negó a pagar la cuenta pese a los familiares que había llevado.

Mujer no quiso pagar

La historia fue dada a conocer en TikTok, plataforma en la que un hombre mostró un ticket de pago del restaurante en el que el total era de tres mil 699 pesos.

Por lo anterior, el hombre se acerco a su pareja y le preguntó: “Oye, amor. ¿Tendrás mil pesos que me prestes?”. La mujer, que estaba comiendo, un poco molesta respondió: “Pero por qué, si se supone que tú me invitaste, ¿no?”.



¿Mala comunicación?

Ante ello, el hombre le explica que no consideraba gastar tanto además que la mujer le dijo al mesero que se cobrara el 20 por ciento de la propina, por lo que le solicitó a su pareja que cooperara con una parte.

Además, el hombre también dejó en claro que la invitación había sido para ella, pero al final llevó a sus tres hijos y hasta sus papás, lo cual no tenía contemplado para la cita.

“Me hubieras dicho y hubiera sacado un poquito más de dinero, me hubiera esperado una semana para juntar más”, explica el hombre en el video.

“Tus niños pidieron de lo más caro y ni se lo comieron, todo fue para llevar. Mira con que pongas la propina ya la armé”, añade.

¿Un abuso?

En el pequeño video, la mujer se niega y contesta al hombre que mejor le hubiera avisado desde un inicio que no tenía dinero porque sus papás la fueron a visitar y no podía dejarlos solos.

“Ellos me fueron a visitar, ¿qué querías, que yo los dejara? Pues no. Eso me hubieras dicho desde el principio, que me ibas a pedir dinero, para yo entonces no haber pedido nada”, contestó la mujer.

Finalmente, el hombre decidió compartir su experiencia en las redes sociales como una forma de desahogarse y los comentarios y reacciones no se hicieron esperar.

CON INFORMACIÓN DE REPORTE INDIGO