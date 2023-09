Si alguna vez te has preguntado qué es la joroba de Dowager o Búfalo, no estás solo. A medida que nos hacemos más sedentarios, no dejamos de ver el celular y las enfermedades hacen su aparición.

En definitiva la forma de nuestro cuerpo cambia, se podría decir que se “deforma” y una de las zonas más afectadas es la espalda.

¿Por qué se forma la joroba de Dowager o joroba de Búfalo?

La joroba de Dowager, también conocida como joroba de Búfalo, es una alteración que se presenta en la parte superior de la columna vertebral. Se caracteriza por un abultamiento cerca de la base del cuello y generalmente se encuentra asociado a dos factores:

1- Cifosis: se trata de una curvatura exagerada que se origina en la parte superior de la espalda.

Suele ser más notoría en personas de la tercera edad; la razón, los huesos de la columna vertebral presentan una debilidad, describe el Instituto Médico Mayo Clinic. Muchas veces a causa de padecimientos como osteoporosis o enfermedad de Scheuermann.

2- Grasa dorsocervical: consiste en una acumulación de grasa en la parte posterior del cuello, justo entre los omóplatos. No es signo de una enfermedad en específico, pero hay condiciones que se relacionan de acuerdo a información de la Biblioteca Nacional de Medicina:

• Uso prolongado de medicamentos glucocorticoides

• Obesidad (el cuerpo crea un depósito de grasa en dicha zona)

• Trastornos genéticos

• Niveles altos de la hormona del estrés, cortisol

• Enfermedad de Madelung, la cual está asociada a un exceso de consumo de alcohol

Síntomas y cómo reconocer una joroba de Dowager o joroba de Búfalo

Este problema afecta tanto a hombres como a mujeres y puede tener diversas consecuencias para la salud, como dolor de espalda y cuello, además de problemas estéticos.

Los síntomas más comunes asociados con la joroba de Dowager o Búfalo incluyen:

• Dolor en la parte superior de la espalda o el cuello

• Rigidez en la columna vertebral

• Disminución en la altura

• Limitación en el movimiento del cuello o los hombros

• Es esencial acudir a un profesional de la salud para un tratamiento adecuado. Los métodos de diagnóstico suelen incluir un examen físico, imágenes de rayos X, y en casos más avanzados, una resonancia magnética.

Tratamiento y prevención de la joroba de Dowager o Búfalo

• 1- Fisioterapia y ejercicio

• Una de las formas más efectivas de tratar la joroba de Dowager es mediante ejercicios de fisioterapia. Ejercicios específicos pueden ayudar a corregir la postura y fortalecer los músculos que soportan la columna vertebral.

• 2- Medicamentos y cirugía

• En casos graves, especialmente donde hay una disminución significativa en la calidad de vida o un dolor extremo, se pueden prescribir medicamentos para el dolor o incluso considerar procedimientos quirúrgicos.

• 3-Cambios en el estilo de vida

• Además de la fisioterapia y otros tratamientos médicos, realizar cambios en el estilo de vida, hacer ejercicio y mantener una alimentación balanceada pueden ayudar en la prevención.

La joroba de Dowager o joroba Búfalo altera algo más que nuestra apariencia. También pueden afectar nuestra manera de vivir y disfrutar, por eso es importante que se acuda al médico una vez que se nota esta curva.

