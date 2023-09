Poco interés en jóvenes por tramitar su testamento

TAMPICO, TAMAULIPAS. – Entre los jóvenes es poco el interés por tramitar su testamento, por lo que las personas de la tercera edad siguen siendo las que más acuden a las notarías para dejar todo en orden.

Carlos Pérez Hernández, notario público, exhortó a quienes aún no cuentan con ese documento a que realicen el trámite respectivo este septiembre, al que se ha denominado mes del testamento.

Reconoció que aún no existe esa cultura de prepararse con tiempo para arreglar su situación y evitar dejar un problema a la familia.

“La gente joven como que no le da mucha importancia al testamento, piensan que nunca les va a llegar la muerte y creo que es un error, puede llegar en cualquier momento, a la hora de hablar de la muerte en sentido serio como que no nos gusta mucho, yo le digo a la gente joven que lo haga, tienen niños chiquitos, menores de edad y si pasa algún accidente o pasa alguna cuestión de que fallezcan pues de perdido dejen establecido a quien quieren que cuiden a sus hijos”, indicó.

Precisó que siempre se cuenta con un amigo o un hermano con el cual se identifican más al que pueden dejar como tutor testamental.

Comentó que también entiende a quienes no realizan ese trámite porque no cuentan con los suficientes recursos económicos por lo que apenas les alcanza para vivir.

Por Benigno Solís/La Razón