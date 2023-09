AVA-SNTE-SNTSA-CV

Ante al conflicto magisterial, surgido por demandas no atendidas durante el sexenio de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, cuando la dirigencia del SNTE, liderada en ese entonces por RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, agachó la testa y guardó silencio para evitar represiones autoritarias, destaca la invitación al diálogo como la vía idónea para construir soluciones, realizada por el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

“Ustedes saben que, desde el primer día de mi gobierno, lo dije y lo he subrayado: que sin educación no hay transformación y que las y los maestros son la columna vertebral de este objetivo; pero además lo he sostenido, que, para consolidar la excelencia educativa, debemos tener resueltas las necesidades laborales y salariales de los trabajadores de la educación”, dijo el mandatario tamaulipeco en su mensaje.

Y agregó: “tarea que hemos hecho desde el inicio de mi gobierno, aun cuando las limitaciones presupuestales han sido apremiantes”.

“Los invito a que continuemos con el diálogo, que como lo hemos expresado, seamos una sociedad colaborativa y veamos siempre por preservar la mejor educación para nuestros alumnos que serán el tejido de nuestra nueva sociedad”, afirmó VILLARREAL ANAYA, tras dar a conocer la instalación de una Mesa de Diálogo con el SNTE.

Finalmente, el mandatario manifestó en tono propositivo y conciliador que, “hoy tenemos la oportunidad de refrendar la buena relación y entendimiento que llevamos, en favor de la educación y de los trabajadores del sector”.

Mesa en la que estarán presentes HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, LUCÍA CASTILLO PASTOR y HUGO FONSECA REYES, Secretario General de Gobierno, Secretaria de Educación y titular de la Unidad Ejecutiva de esta dependencia, respectivamente

Destaco también, con excepción de la destitución de CASTILLO PASTOR, la legitimidad de las añejas demandas planteadas por ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, ignoradas por el sexenio pasado.

Con un agregado no menos importante: la dirigencia magisterial a cargo de RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, aceptó sin chistar las negativas a estas peticiones, que en su momento planteó en las oficinas de los Secretarios de Educación de CABEZA DE VACA.

Me refiero a HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR y MARIO GÓMEZ MONROY, quienes tuvieron la instrucción de no atenderlas.

¿Por qué razón el SNTE de GUEVARA VÁZQUEZ no salió a las calles, como ahora lo hace RODRÍGUEZ TREVIÑO, para exigir soluciones a las demandas del gremio magisterial y pedir destituciones?

La respuesta es muy sencilla: por miedo al gobierno autoritario y la política del garrote de CABEZA DE VACA, en donde el diálogo brillo por ausente.

Como lo sabe muy bien ADOLFO SIERRA MEDINA, Secretario del Sindicato de la Secretaría de Salud, quien ahora también se manifiesta en las calles, cuando agachó la cabeza con CABEZA DE VACA.

Ahora las dirigencias sindicales tienen a un gobierno humanista dispuesto al diálogo y voluntad política, que le apuesta a la educación, como se refleja en la nueva Ley de Educación, aprobada por el Congreso local el pasado 23 de agosto, a iniciativa del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

En este sentido, no olvidemos que, CABEZA DE VACA impidió a la bancada del PAN en el Congreso del Estado, cumplir con el mandato del Artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley General de Educación, publicada el 30 de septiembre de 2019.

Mandato que exigió a las Legislaturas de los Estados, armonizar sus leyes de educación, “dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto”, que vencieron a finales de marzo de 2020.

Quienes han estado en movimientos sindicales, saben que la manifestación en las calles y el paro de labores, se producen cuando la autoridad se cierra al diálogo o reprime los derechos fundamentales consagrados en los artículos 6, 7 y 9 de la Carta Magna, como sucedió con CABEZA DE VACA.

Tanto RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ como ADOLFO SIERRA MEDINA tuvieron pavor de ejercer estos derechos durante el sexenio pasado.

Y, paradójicamente, ahora que tienen enfrente a un gobierno humanista que les ofrece diálogo en lugar de represión, las dirigencias del SNTE y SNTSA, en nado sincronizado se envalentonan y toman las calles para exigir solución, a problemas que ellas dejaron crecer por miedo a CABEZA DE VACA.

Esperemos que ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, se siente en la Mesa de Diálogo ofrecida por AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, y coloque por encima de cualquier diferendo personal con la Secretaria de Educación, la solución a las legítimas demandas del magisterio, al igual que SIERRA MEDINA con el Dr. VICENTE HERNÁNDEZ NAVARRO en el tema de salud.

Hoy, en lugar de la ley del garrote, el sindicalismo tiene a un gobierno que les ofrece un diálogo humanista y voluntad política para construir soluciones de común acuerdo.

POR JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES