No ceden al chantaje

El Gobierno de Tamaulipas no había cedido, hasta anoche, al chantaje de este líder charro de nombre : Don Arnulfo Rodríguez Treviño.

Fue un día, como de película, donde casi en ninguna escuela dieron clases, los maestros cerraron con llave y no dejaron entrar a los niños a sus aulas… desgraciadamente.

No es posible que al “seudo dirigente” de la sección 30 del SNTE le “valga un cacahuate” pisotear los derechos de los niños y las niñas de Tamaulipas, al irse a paro de maestros y dejarlos sin clases.

Ocurrió, lo que hace más de 20 años, no sucedía: Un paro de labores del magisterio

y la mente diabólica de este zafarrancho es Don Arnulfo, pero también los maestros que apenas les dan la orden y agacharon la cabeza, desgraciadamente son unos borregos fieles.

Fueron más de 4 mil las escuelas que no tuvieron clases en todo el estado por culpa de los caprichos de este cuate.

A quienes claro que no le interesa la educación y que están primero sus intereses personales, antes que la educación.

Por eso, Lucía Aimé Castillo Pastor, dio la cara y salió a dar una rueda de prensa para “enfrentar” a estos maestros revoltosos que se prestan al juego del abuelito.

Pese a que estos “changos” están buscando desestabilizar a la educación básica y quienes han solicitado que corran a Lucia Aimé como uno de los requisitos para entablar el diálogo, pues tal parece que esto no va a suceder y que la Secretaria está más firme que nunca.

Y se mostró respetuosa a la vida interna del sindicato y a los reclamos de los maestros que

buscan que les resuelvan sus casos, mencionó en la rueda de prensa que están enfocados a abatir el rezago acumulado durante el último sexenio.

La funcionaria fue educada y pidió tanto cordura como sensatez, para que se logre solucionar esto.

Ven que si de por si no andamos tan bien y los “profes” se ponen a estar haciendo sus berrinches.

Hay temas más importantes como la infraestructura educativa, las escuelas antiguas que son un riesgo para los estudiantes, la falta de tecnología en las aulas y a los del SNTE sólo les interesa su billete.

AHORA …TODOS SON CLAUDIOS

Sabemos que hay dos “corcholatas” favoritas en Morena: Claudia Sheinbaum, la candidata del Presidente AMLO y Marcelo Ebrard que es gallo de la gente pudiente y pensante de este país.

Las encuestas de los guindas sólo fueron puro rollo y show, todo mundo sabía que estaría imperando el “dedazo” a través de la doctora y así fue…No hay sorpresas.

La jefa de la Ciudad de México con licencia será la abanderada del PT, y Morena a la Presidencia de la República, por eso desde que andaba de gira ya se creía “tocada por Dios” y hasta guarros traía.

Todo fue una farsa, era un hecho que sería CLAU, ella siempre trajo la bendición del cabecita de algodón.

Y ahora todos los suspirantes se tatuarán el nombre de la aspirante presidencial para ver si los palomea para un cargo público en el 2024.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO