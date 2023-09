Sin sorpresas

No hubo sorpresas: Claudia Sheinbaum será la candidata de Morena, PT y el Partido Verde a la Presidencia de la República.

Tampoco podría catalogarse como sorpresiva la reacción de Marcelo Ebrard, quien anunció que el próximo lunes definirá el camino que seguirá tras abandonar de última hora el proceso interno de la Cuarta Transformación.

Sea cual sea la decisión el ex canciller, lo que ya es un hecho es que Claudia aparecerá en la boleta presidencial como abanderada de la alianza de la Cuarta Transformación.

Y en medio de la agitación política propia de estos procesos, entendible en el caso de quienes no fueron favorecidos en la encuesta, vale la pena recordar que desde que Morena arrancó su proceso interno, nunca se movieron las preferencias de manera sustancial.

Es decir, Claudia nunca dejó el primer lugar ni la consistente ventaja de por lo menos diez puntos sobre Ebrard.

¿Qué va a hacer Marcelo? Difícil decirlo ahora, pero en las entrevistas que ofreció ayer durante la jornada política, a un día del inicio del proceso electoral, no quiso cerrarse ninguna puerta.

Incluso su equipo, comandado por Malu Micher, luego de descalificar la consulta, matizó y garantizó que ni el ex canciller ni sus seguidores saldrán de Morena.

La versión que corría ayer con más insistencia es la posibilidad de que Ebrard sea el candidato de Movimiento Ciudadano, algo que ni el partido, ni él han descartado por completo.

En ese caso, cabe decir, la presencia de Marcelo en la boleta sería un volado: ¿a quién le quitaría más votos, a la candidata de la 4T, o a la de la alianza opositora?. Difícil saberlo en este momento.

Por lo demás, el plan del presidente López Obrador para la sucesión avanza de acuerdo a lo trazado.

Desde que la perfiló como candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, AMLO ha visto en ella a la opción más confiable para preservar el que considera su legado político.

Ni duda cabe de que Sheinbaum tendrá todo el apoyo del líder de la 4T para que la Presidencia siga en manos de Morena.

Ebrard, mientras tanto, tiene un par de días para elegir qué papel quiere jugar en esta historia.

El conflicto magisterial

Este será el segundo día sin clases para miles de estudiantes tamaulipecos.

La protesta encabezada por Arnulfo Rodríguez Treviño podría terminar hoy, mañana, o prolongarse por semanas, porque en las últimas apariciones del dirigente, ha quedado claro que no hay un plan que guíe sus pasos, y peor aún, que en cualquier momento el Secretario General de la Sección 30 puede ser rebasado por la base, como él llama a los docentes.

Por lo pronto, ayer declaró un paro indefinido sustentado en la exigencia más descabellada de las que incluyó en el pliego petitorio: la exigencia de que Lucía Aimé Castillo sea removida de la Secretaría de Educación.

Muy difícilmente, el gobierno del estado va a ceder en eso que parece más un berrinche, que el planteamiento serio de un líder que busca lo mejor para su gremio.

Quien sea del Poder Ejecutivo que encabece las negociaciones, debe tener eso bien claro.

POR MIGUEL DOMÍNGUEZ FLORES