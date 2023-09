Mónica Noguera rompe el silencio tras acusaciones de ser la culpable del rompimiento de la Legarreta y Rubín

MÉXICO.- La talentosa conductora de televisión, Mónica Noguera se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de que el programa “Chisme No Like” la señalara como la tercera en discordia en la relación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes anunciaron su separación en febrero de este año.

Fue durante la transmisión del pasado miércoles 6 de septiembre cuando los conductores de “Chisme No Like” informaron que Erik Rubín y Mónica Noguera tenían una relación desde 2022. Al parecer Andrea Legarreta encontró unos mensajes a finales de 2023 y posteriormente hicieron oficial su separación.

¿Mónica Noguera es novia de Erik Rubín?

Para terminar con todo tipo de especulaciones y rumores, el pasado jueves 7 de septiembre el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Mónica Noguera, quien por primera vez habló sobre su verdadera relación con Erik Rubín y reveló si fue la culpable o no de su separación con Andrea Legarreta.

Sin guardarse nada, la colaboradora de Imagen Televisión reveló que la información compartida por “Chisme No Like” es completamente falsa. Señaló que mantiene una relación cordial con Erik Rubín, pero tampoco es que platiquen diario. Lamentó la situación que vive la familia Rubín Legarreta.

“Claro que no (es amante de Erik Rubín). Erik es mi amigo, tampoco es que nos hablemos diario. Me da tristeza ellos como familia no los dejan descansar. Me dio tristeza. No es cierto”

Por otra parte, Mónica Noguera puso fin a la controversia al decir que actualmente está enamorada de su novio con quien hace un par de días cumplió nueve años de relación. Finalmente reconoció que no ha hablado ni con Erik Rubín ni mucho menos con Andrea Legarreta pues considera que “no hay nada que aclarar”.

“Cumplimos 9 años de relación. Mi novio es amigo de Erik, me dijo “todos sabemos la verdad”. No hay tema que extender. No es verdad. No (ha hablado con Andrea Legarreta y Erik Rubín), no hay que aclarar nada”, señaló.

¿Qué pasó entre Erik Rubín y Andrea Legarreta?

En febrero de 2023 Andrea Legarreta, la máxima figura del “programa Hoy”, compartió un triste comunicado con el que hizo oficial su separación de Erik Rubín, vocalista de “Timbiriche”, después de más de 20 años de matrimonio, tiempo en el que se consolidaron como una hermosa familia.

Sin dar más detalles, la también actriz de teatro detalló que tenían varios meses separados y tomaron la decisión desde lo más profundo de su corazón. Señaló que mantiene una buena relación con el cantante por el bienestar de Mía y Nina, las hijas que procrearon.

