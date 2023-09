Trevi fue manipulada por Sergio Andrade

MÉXICO.- La serie biográfica de Gloria Trevi Ellas soy yo ha sacado a la luz detalles íntimos de su vida, incluyendo datos que no se sabían sobre su relación con Sergio Andrade.

Sin embargo, lo que pocos sabían es que antes de Andrade, Trevi tuvo un novio llamado Erik Hassel, quien salió a la luz recientemente para hablar sobre su romance con la cantante

mexicana.

¿QUIÉN FUE EL PRIMER NOVIO DE GLORIA TREVI?

A pesar de que en la serie no mencionan su nombre real y lo llaman ‘Javier Molina’, María Raquenel Portillo se encargó de develar la identidad del primer novio de Gloria Trevi en su podcast En boca cerrada. De acuerdo con la ex compañera de Trevi, cuando ella y la cantante iniciaron su amistad, le contó que recién su mamá la había dejado mudarse sola al entonces Distrito Federal, lugar en el que conoció a su novio, quien le aseguró era hermano de la actriz Gaby Hassel.

Portillo dijo en su podcast: “Gloria, en esas primeras pláticas divertidas e inocentes, me contó que su mamá la había dejado mudarse sola al Distrito Federal ‘y hasta tengo novio, se llama Erik y es hermano de la actriz Gaby Hassel Kus’, me confesó entre chistes y risas”.

Ahora que el verdadero nombre del primer amor de Gloria Trevi se reveló, Erik dio una entrevista en la cual habló sobre el romance que vivió con la cantante.

EL PRIMER NOVIO DE GLORIA TREVI ASEGURA QUE SERGIO ANDRADE LOS SEPARÓ

En una entrevista, Erik Hassel habló por primera vez sobre los detalles de su relación con Gloria Trevi: “Nunca he hablado públicamente de la relación que tuve con Gloria porque eso fue muy de ella y mío, que en su momento fue hermoso y que fue de nosotros y para nosotros. Sin embargo, ahora se ha expuesto esto por otras personas, entonces aquí estoy para responder preguntas de algo que realmente no he hablado”, mencionó.

Hassel contó que la historia de amor entre él y la controversial cantante inició hace 40 años, en 1983. En aquel entonces, Hassel, quien tenía 19 años, conoció a la cantante de 16 años en una fiesta del grupo Escándalo, a la que asistió acompañando de su hermana, Gaby.

Gloria había llegado a la Ciudad de México para participar en un casting en busca de la doble de Lucero para la exitosa serie Chispita. Fue en ese evento donde ambos se conocieron y comenzaron a enamorarse.

Según relata Erik, Trevi le compartió que tenía grandes sueños de convertirse en cineasta, pero el destino la llevó por el camino de la música y el espectáculo: “Ella en principio quería ser cineasta, pero es indudable el talento y los dones musicales que siempre ha tenido. Siempre soñó con lograr el éxito en el ambiente artístico”, comentó.

Hassel asegura que pudo ver desde el principio el inmenso talento y dedicación de Gloria, y supo que estaba destinada a alcanzar el éxito en el mundo artístico, aunque cree que lo podía lograr sin haberse involucrado con Sergio Andrade.

Asimismo, mencionó que su relación cambió completamente luego de que Andrade se involucró cada vez más con Gloria, incluso describe al ex productor como alguien hipócrita y manipulador: “(Una vez) coincidimos en una reunión con Lucerito y sus papás. Cuando yo estaba con Gloria sí lo llegué a ver e intercambiamos algunas palabras. Conmigo se portó completamente hipócrita y manipulador, muy respetuoso, supuestamente”, aseveró.

De igual forma, dijo que fue Andrade el responsable de que la relación entre él y Trevi terminara: “Hizo que todas las del grupo (Boquitas pintadas) se fueran a vivir a una casa y ahí fue prácticamente imposible poder tener contacto con Gloria y se terminó todo porque no había manera de tener relación con ella”.

Además, añadió: “Gloria renunció a muchas cosas para obtener ese éxito que ha alcanzado, incluyendo el haber terminado nuestra relación para poder seguir su carrera, en ese entonces siguiendo las indicaciones y la línea que marcó Sergio Andrade. Al fin de cuentas me da gusto Gloria haya alcanzado lo que tanto se propuso”. El hombre, de ahora 59 años, comentó que quemó todas las fotos de la relación de dos años que tuvo con la cantante y evitó hablar de ella por miedo a que le ocurriera algo.

POR AGENCIA

EXPRESO-LA RAZÓN