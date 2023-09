El olor al miedo 

Desde el inicio del anterior sexenio dieron muestra de lo que podían hacer y hasta donde podían llegar, fueron muchos los que conocieron el color de la injustica, el olor a la vejación y la desesperación por la melancolía del pasado que no recuperarán.

Perdieron mucho con los vientos del cambio, que poco a poco arrebataba los espacios a su conveniencia.

Por eso una noche del 2017, misteriosamente un grupo de maleantes se introdujeron a un domicilio particular, en un fraccionamiento considerado de los más seguros de la ciudad capital.

Los maleantes saquearon la vivienda y su dueña sufrió de una agresión verbal, creyó que sufriría un daño mayor.

Llegó a pensar en su muerte y otras cosas peores, por esos días los asaltos domiciliarios y secuestros se habían disparado en los municipios principales, las noticias de la inseguridad imperante eran preocupantes.

Todo aunado con los enfrentamientos por las plazas de las ciudades de la frontera, particularmente Nuevo Laredo y Reynosa, por parte de los elementos de la delincuencia organizada que peleaban las plazas.

Siempre en el inicio de cada sexenio, llega el reacomodo de los grupos del crimen organizado y desorganizan el inicio de cualquier gobernador, sin importar colores, ni partido, vienen por el control de los negocios ilegales.

Los compromisos y pactos cambian al inicio de cada sexenio. En el sexenio cabecista no fue la excepción.

Sin embargo, fue una administración diferente, donde el respeto de la ley era algo poco apreciado, había una gran distancia a la legalidad.

Por esa vía empezaron a deshacerse de enemigos y estorbos, uno de ellos era la presidenta del Tribunal Electoral. Su residencia fue atacada y ella sufrió amenazas de muerte.

Le llegó rápido el momento de renunciar, ella estuvo muy convencida de que no valía la pena quedarse en un cargo que le costó la tranquilidad y seguridad para su familia, entonces no tenía caso arriesgarse.

Ella dejó el cargo para entregárselo a RENE OSIRIS, por convenir a los intereses del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Hace unas horas, el PAN pretendió utilizar la misma táctica del pasado al amenazar a dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que votarán a favor de la sentencia de RENÉ OSIRIS que permitiera reinstalar a FÉLIX GARCÍA AGUIAR como presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado.

La táctica fracaso, los dos magistrados no se dejaron presionar y votaron conforme a la ley.

Ayer la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votó por unanimidad en favor de Morena para que retenga el control del poder legislativo.

De esa manera rechazaron el recurso interpuesto por el PAN contra la disminución de facultades de la Junta de Coordinación Política, donde la Sala de Monterrey declaró la nulidad lisa y llana de Trietam, por lo que el control lo conserva Morena.

Establecieron que en el caso de la Junta de Gobierno por ser un asunto entre partidos y de la organización del Congreso, la Sala Regional dictó sobreseimiento del recurso.

En tanto la Junta de Gobierno que es el órgano recién creado y lidereado por Morena, conserva las facultades que en el pasado tenía la Jucopo.

Este es un tema importante para la 4T, mantener el control del Congreso del Estado era primordial para una administración que enfrenta una serpiente que sisea su lengua oliendo el miedo, siempre lista para inyectar su veneno.

