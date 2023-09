Las expectativas del Banco de México

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha tomado una decisión que no pasará desapercibida en México. Por segunda vez en el año, la Fed ha decidido dejar sin cambios su tasa de interés, manteniéndola en un rango de 5.25 a 5.50 por ciento. Esta decisión, aunque esperada por los mercados, tiene un impacto significativo en la economía mexicana y plantea interrogantes sobre qué podemos esperar de Banco de México (Banxico) en respuesta a esta medida.

El anuncio de la Fed llega en un momento crucial para la economía mexicana. México es altamente sensible a las decisiones de la Fed debido a su estrecha relación comercial y financiera con Estados Unidos. Una tasa de interés estable en EE. UU. puede tener varios efectos en México, puesto que puede impactar en el tipo de cambio, inflación e inversión extranjera directa.

Por ejemplo, una tasa de interés estable en Estados Unidos puede llevar a una menor entrada de inversión extranjera y afectar el tipo de cambio peso-dólar. Una depreciación del peso mexicano podría encarecer las importaciones y aumentar la inflación. Así, como afectar el poder adquisitivo de los ciudadanos mexicanos que viven en la frontera.

Ahora bien, la pregunta que surge es cómo responderá Banco de México a la decisión de la Fed. Banxico también tiene la responsabilidad de controlar la inflación y mantener la estabilidad financiera en México. Por lo que algunas posibles respuestas que podríamos esperar por parte de Banxico son varias.

Lo primero, y seguramente lo más probable, es que el Banco Central mexicano mantenga la tasa de interés. Esto con la intención de mantener la estabilidad financiera y controlar la inflación, Banxico podría optar por mantener su tasa de interés en niveles actuales. Esto podría ayudar a alinear las políticas monetarias de México y Estados Unidos.

Si bien, otra de las tareas de Banxico es mantener dentro de los niveles objetivos la inflación, los niveles actuales podrían dar acción de maniobra al banco y mantener una postura como la de la Fed, lo que se traduce en que la tasa de interés en nuestro país no se modifique a la baja en el corto plazo.

Cabe señalar que el próximo anuncio de decisión de política monetaria está programado para el 28 de septiembre. En esta reunión, los mercados estarán atentos a las declaraciones y decisiones de Banxico en respuesta a la decisión de la Fed. La economía mexicana se encuentra en un momento desafiante, con la necesidad de equilibrar el crecimiento económico y el control de la inflación. La decisión de la Fed agrega una capa adicional de complejidad a esta ecuación.

Y, aunque la pausa en la tasa de interés de la Fed tiene implicaciones significativas para México y plantea preguntas sobre cómo responderá Banxico. La estrecha vigilancia de los acontecimientos económicos y financieros tanto en Estados Unidos como en México será fundamental para comprender el impacto total de esta decisión en la economía mexicana y sobre todo continuar informados para saber cuál será la forma de actuación para nuestras finanzas familiares.

POR ANGÉLICA GONZÁLEZ