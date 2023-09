Reanudan clases en 95% de los planteles

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un 95 por ciento de los planteles escolares de Tamaulipas retornaron a clases el miércoles y el cinco por ciento restante está aún cerrado por que se realizan trabajos de mantenimiento o porque todavía persiste la inconformidad

La única zona en conflicto es la región de Mante y los municipios colindantes donde continúa el movimiento de protesta y el cierre de escuelas.

Así lo indica un reporte de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), en el que asegura que un 95 por ciento de las escuelas que estaban cerradas y en suspensión de clases desde el 6 de septiembre han reabierto sus puertas.

Sin embargo, un pequeño porcentaje del total, es decir, aproximadamente el 5 por ciento, se encuentra en los municipios de Victoria, Mante, Matamoros y Reynosa.

Estos planteles cumplieron con la amenaza que realizaron ante la dirigencia del sindicato, quienes les solicitaron reiniciar labores, pero los maestros de estos municipios amenazaron con no abrir las escuelas sin obtener una respuesta concreta a sus demandas.

Se espera que este jueves 21 de septiembre las aproximadamente 200 escuelas en los municipios mencionados, que representan el 5 por ciento de las escuelas cerradas, comiencen a activar las clases.

Por otro lado, más de 3,000 planteles ya están operando de manera regular, aunque hasta el miércoles todavía se reportaban maestros bloqueando los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (CREDE) en Mante y Matamoros.

Las autoridades educativas están invitando a los docentes y directivos a reiniciar la actividad docente con el fin de continuar con el ciclo escolar y garantizar la atención educativa de niñas, niños y adolescentes.

EN EL SUR LAS ESCUELAS

REGISTRAN GRAN ASISTENCIA

Tras concluir el paro magisterial en Tamaulipas, la zona sur reanudó sus clases, de 504 escuelas públicas solo en 29 no hubo para realizar acciones de limpieza.

Asistieron el 96 por ciento de los niños al kínder, primaria y secundaria, el resto se quedó todavía en sus casas .

El cien por ciento de las escuelas de educación básica en Tampico reabrieron sus puertas, al finalizar el paro de labores que efectuaron maestros durante dos semanas.

Solamente en seis planteles se realizaron trabajos de limpieza por lo que el regreso de los alumnos será hasta hoy jueves.

Ejemplo de lo anterior fueron las primarias Justo Sierra de la colonia Nuevo Progreso y la José María Gajá de la zona centro.

De acuerdo al Titular del Centro de Desarrollo educativo Vladimir Castellanos, más de 30 mil estudiantes de educación básica pública retornaron a escuelas a temprana hora del miércoles.

En el municipio de Tampico, hay 159 escuelas de nivel básico, desde preescolar hasta secundarias.

“Son más de 30 mil alumnos que regresan de básica pública, en total son 47 mil 800 de básica pero contando a las privadas pero esas estuvieron trabajando de manera regular, abrieron el 100 por ciento de las escuelas pero 6 no tuvieron alumnos porque hicieron limpieza de aulas y demás”, indicó el entrevistado.

Consideró que no habrá problema alguno para recuperar los días en los que no hubo clases.

En Ciudad Madero no reanudaron actividades escolares 13 instituciones durante la mañana del miércoles.

Lorena Hernández Barrera, jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo informó que todo transcurrió en orden.

“Tenemos un porcentaje de las escuelas por niveles , tenemos asistencia en secundarias de un 50 por ciento, tanto en generales como en técnicas, el 77 por ciento en primarias de asistencia y el 60 por ciento en preescolar. En algunos casos y en algunos niveles hay poco alumnado” .

Y agregó:”Todas las escuelas regresaron, excepto en el caso de secundaria , fue una que no regresó y estamos pidiendo el informe de la razón porque no esta abierta; la Melchor Ocampo no regreso a clases, pero estamos trabajando en eso para que nos informen cual es la razón”, dijo.

LIBERAN DE INSTALACIONES DEL CREDE

La noche del martes, explicó que las instalaciones del Centro Regional de Desarrollo Educativo fueron entregadas por la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Recibí una llamada, por parte del coordinador Juan Antonio Garza, y más o menos fue como a las 9:30 de la noche y me dijo que asistiera al punto ,para hacer entrega de manera respetuosa, de manera oficial de las instalaciones.

Ellos quitaron los candados, las cadenas que habían puesto para la manifestación”,agregó.

SE PRODUJO UN ROBO

Un robo fue reportado en el kinder “Juan B. de la Garza” en Ciudad Madero.

Adela Loredo, directora de la institución informó que durante la mañana del miércoles encontraron los accesos de las aulas abiertos.

El o los ladrones consiguieron apoderarse de un televisor y de material de limpieza.

EN DIEZ ESCUELAS DE

ALTAMIRA NO HUBO CLASES

En un promedio de 10 escuelas de Altamira no reanudaron las clases, lo harán hasta este jueves.

El argumento de los maestros y directores es que debían hacerse trabajos de limpieza, por tal motivo solicitaron el apoyo de los padres de familia.

En el municipio se tiene un padrón de 282 escuelas de nivel básico, una matrícula de 43 mil alumnos y tres mil maestros, mientras que la asistencia que se tuvo fue del 90 por ciento aproximadamente.

De igual manera, las oficinas del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) a cargo de Jorge Luis Cisneros Martínez fueron liberadas por los maestros que las mantuvieron tomadas durante dos semanas.

Por Nora Alicia Hernández/Benigno Solís/José Luis Rdz/ Oscar Figueroa

Expreso – La Razón