Acusan Robos en el 18 de Marzo

Durante las últimas semanas fueron reportados la comisión de robos al interior del mercado “18 de Marzo”

Ramón Gómez Narváez, presidente del Consejo Empresarial Comercial y Turístico (CECOTUR), informó que los perpetradores aprovechan la noche y madrugada para delinquir.

“Cuentan entre 5 y 8 robos en las últimas dos o tres semanas que han abierto locales sustraen aparte de mercancía, pues algunos bienes que ellos tienen como un televisor, un radio, entre otras cosas”

Y agregó:

“Esos locales están expuestos a cualquier hora del día de la noche, de cualquier persona, entonces se aprovechan para que, con toda la tranquilidad, romper candados, levantar cortinas”

El empresario pidió a los locatarios que acudan a interponer las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia para que se establezca un antecedente y se pueda realizar un protocolo de vigilancia de seguridad pública.

“Pero aquí les hemos pedido mucho a los locatarios que presenten la denuncia, no han querido presentar la denuncia y si no hay denuncia ante la Fiscalía, pues allá no pasa nada.

No van a tomar medidas precautorias, lo que primero necesitamos es que primero se pongan las denuncias.

Hay alguna parte del mercado, explicó que no tiene ni puertas, ni rejas por Álvaro Obregón y 13 de enero.

José Luis Rodríguez