CempaXóchitl o los tramposos en la trampa

Lideres empresariales y políticos opositores descalifican al gobierno y dicen que no es de izquierda, afirman que el Presidente es un populista, y que es además un gobernante autoritario, dictatorial, que polariza y divide al país.



Difunden en medios y redes sociales que las definiciones ideológicas de derecha e izquierda son obsoletas y ya no identifican a los posicionamientos en la sociedad actual.



Sostiene un grupo de analistas y politólogos de la derecha neoliberal, en medios y redes sociales, que la democracia en México nació a partir de la llegada del PAN a la presidencia de la república en el 2000.



En ese contexto, lideres empresariales y políticos promovieron el activismo de la clase media hacia causas políticas como oponerse masivamente a la reforma electoral constitucional y la reforma legal, bajo los lemas de El INE No se Toca y No al Plan B.



Construyen juntos, los empresarios, los comunicadores y los dirigentes de oposición, eso que hoy se da en llamar la narrativa, que se utiliza en la política para guiar el pensamiento de los electores y ganar favorablemente su percepción y su intención de voto.



Según esa línea de pensamiento, es más importante la popularidad de un candidato que cualquier otro atributo, como la capacidad, la experiencia o su posicionamiento ideológico, para ellos, nada de eso es mejor que una buena presencia en la vida pública que se refleje favorablemente en las encuestas.



Iniciaron un proceso para elegir Coordinador de un Frente Amplio por México que agrupará al PAN, al PRI, al PRD y a diversas organizaciones de la sociedad civil y a la entusiasta clase media.



Postularon a los panistas Santiago Creel y Xóchitl Gálvez y a los priistas Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes y en la fase final del proceso sólo a las dos candidatas, pero el dirigente del PRI irrumpió para “aceptar” que a Beatriz no la favorecían las encuestas.



La propia Beatriz explicó mejor que nadie la razón de su retiro “no se puede dirigir la orquesta si los músicos se levantan”, los partidos de la alianza PAN-PRI-PRD decidieron vulnerar el proceso que ellos mismos diseñaron y reglamentaron.



Dicho en otras palabras, hicieron trampa y a la mala designaron a Xóchitl Gálvez como coordinadora del Frente Amplio y eventual candidata a Presidenta de la Republica por ser la más popular para enfrentar a la candidata de Morena y sus aliados.



Sin embargo, con el paso de los días y las semanas se ha dicho públicamente que:



-Contratos millonarios asignados, cuando Xóchitl era Jefa de la Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, le fueron otorgados a las empresas de las que son socios sus familiares.



-La mansión en la que habita Xóchitl Gálvez en las Lomas de Chapultepec recibió las autorizaciones para su construcción cuando era alcaldesa y después le fue vendida con un descuento del 35% de su valor por una proveedora de la delegación.



-El Informe Profesional que presentó Xóchitl Gálvez a la UNAM para recibir el título de Ingeniera en Computación incluye por lo menos 25 citas como texto propio porque no se entrecomillaron ni se hizo constar la identidad de sus autores.



De tal manera que hoy, a siete meses de la elección de Presidente de México, la derecha clase mediera y sus dirigentes, ya no saben si la desfachatez realmente sustituye a la solidez ideológica y si su candidata Xóchitl que dice que ni se asusta ni se raja y tiene huevos, acusada de corrupción y plagio, los está guiando a la victoria electoral o la muerte política.

POR JESÚS COLLADO MARTÍNEZ