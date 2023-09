El fan de las chivas

Esta semana sufrió un embate feroz, primero perdieron sus Chivas, fueron humilladas por el poderoso equipo de Las Águilas del América. Nada más cuatro goles a cero, lo cual es considerado una dolorosa afrenta.

Hace algún tiempo practicó el futbol, un deporte que le apasiona, al igual que el Golf. De hecho, en la ciudad que gobierna salió uno de los mejores golfistas del mundo y de México, su paisano y seguramente amigo ABRAHAM ANCER.

Si no es el alcalde más joven de México, sí es quien gobierna una de las ciudades más grandes y progresistas del país. Se dice que este municipio crece una manzana diariamente, pero consideramos que ese número podría quedarse corto, ante el aumento de inmigrantes nacionales y extranjeros que buscan cruzar a los Estados Unidos.

Esta semana el alcalde de 29 años, participó en el panel de Políticas Públicas para las Juventudes, Avances y Desafíos para la Construcción de Agendas, en el Tercer Encuentro Nacional de Autoridades Jóvenes 2023, organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud en la Ciudad de México.

En su mensaje, el edil resaltó la importancia de la participación de los jóvenes para buscar la construcción de un mejor país y el bienestar de los ciudadanos.

Esta semana fue complicada para el alcalde de Reynosa, pero no se defendió con la misma moneda, mejor se dedicó a trabajar, con la entrega de becas y el alumbrado público en el municipio, beneficiando a miles de estudiantes de diferentes niveles educativos, inician con el nivel básico hasta llegar al posgrado. Además de un programa de titulación único en el país.

Un título profesional cambia la vida de los ciudadanos, por eso es importante el apoyo económico para el pago del trámite universitario.

Los ataques continuarán seguramente contra el alcalde más joven y en donde involucrarán a su propia madre, quien ayer salió a desmentir cualquier injerencia en la crisis magisterial, como han tratado de acusar a MAKI ORTIZ.

Todo mientras que el coordinador estatal de la Avanzada y de la aspirante presidencial CLAUDIA SHEIMBAUM en Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO realizó una visita al alcalde CARLOS PEÑA ORTIZ y MAKI ORTIZ.

AMÉRICO fue acompañado de MARCO BATARSE, el líder del Partido Verde, quienes sostuvieron el encuentro con el alcalde fan de Chivas, CARLOS PEÑA y su madre MAKI ORTIZ.

Por lo pronto Morena ya dio luz verde a los alcaldes para que vayan por la reelección, todos puedan reelegirse, por lo que solamente en casos excepcionales habrá movimientos. Los jefes ediles, además, tendrán la oportunidad de hacer recomendaciones para los posibles sucesores.

Por cierto, hablando de denuncias contra alcaldes y gobernadores, el juez JUAN FERNANDO ALVARADO LÓPEZ otorgó la suspensión solicitada por el regiomontano, SAMUEL GARCÍA, por su cargo:

“Porque tal cargo le otorga fuero constitucional o como doctrinalmente se denomina ‘inmunidad procesal’, que implica que no se pueda proceder penalmente contra la persona que goza de inmunidad”.

Agrega que “para proceder penalmente en contra del titular del Poder Ejecutivo, como lo es el quejoso, es necesario que el Congreso del estado declare por lo menos con las dos terceras partes de sus integrantes si hay o no lugar a proceder contra el imputado”.

En su resolución señalan que no pueden proceder contra SAMUEL GARCÍA y las autoridades deben abstenerse de solicitar audiencia inicial.

Este criterio podría aplicarse en el caso de los gobernantes en funciones y no procede con los cabezones.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

