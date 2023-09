Uber capta momento en que la policía “se le adelanta” y se lleva a su pasaje

MÉXICO.- Es bastante común que algunos viajes en Uber se vuelvan virales debido a anécdotas divertidas o situaciones inusuales.

Sin embargo, en esta ocasión, fue el propio conductor de Uber quien se convirtió en el foco de atención al compartir en las redes sociales la experiencia con uno de sus pasajeros.

En esta particular situación, el pasajero, debido a su estado, fue interceptado y llevado por las autoridades antes de poder ingresar al vehículo.

El incidente quedó capturado en un video que se compartió en TikTok, y rápidamente se convirtió en viral debido a su carácter inusual y cómico.

En el material se aprecia el momento en que el conductor de Uber, identificado como Edgar Mora León, llega al punto de encuentro con su pasajero programado.

Sin embargo, al llegar al lugar, se encuentra con una sorpresa inesperada: el pasajero está siendo abordado por las autoridades debido a su presunto estado de embriaguez.

En medio de la situación, el conductor de Uber no pudo evitar soltar una risa y comentar: “No mam*n banda, se están llevando a mi usuario. Creo que viene bien ped* el morro, pero no me voy a meter en ped*s”.

El video muestra al pasajero sosteniéndose de un poste de luz mientras los policías intentan llevarlo consigo, creando una escena cómica debido a la peculiaridad de la situación.

Dicho video se volvió viral en redes sociales donde cientos de usuarios reaccionaron al momento, quienes generaron un interés generalizado en las redes debido a su naturaleza inusual y humorística.

– “Te ganaron el viaje hermano.. Llego su otro uber”

– “Le ganaron el pasaje!”

– “Jajaja 5 minutos más le salvas la vida”

– “Te ganaron el viaje carnal jajajaja”

– “A mí así me pasó, estaba esperando mi Uber y como 2 metros antes que el llegara, me cayó la Municipal y ya me iban a llevar en mi cumpleaños jajajajaj”

– “Momentos edomex JAJAJA”

– “Carnal cancélame el viaje porfa jajaja”

– “Ponle la canción de ” me dejaste abrazado de un poste” JAJAJA”

– “Tal vez te salvaron de un asalto jajajajajaja en ecatepec ya no se sabe”

– “El verdadero me dejaste abrazo de un poste”

– “Ese Uber está a toda madre con experiencia de arrestado y todo”

– “Uber vs Didi poli siempre peleando los clientes”

– “El lado positivo que el viaje le va a salir gratis”

Fueron algunas de las respuestas que recibió el TiTok, el cual ya cuenta con más de 1.8 millones de reproducciones y casi 300 mil me gusta en redes sociales.

