Aumentan Registros de Nacimiento en Altamira

Los registros de nacimiento han aumentado en la Oficialía Primera del Registro Civil en Altamira, se realizan diariamente 10.

La titular de la dependencia, Blanca Silvia Borjas Loredo comentó que el registro de ha vuelto tardado porque se hace doble captura de la información, en el sistema estatal como en el nacional.

“Hemos tenido un incremento en los registros de nacimiento, muchos bebés y al día se entregan hasta 10 fichas”.

El registro de nacimiento es gratuito, se expide el Curp certificado del bebé, al igual que el acta de nacimiento.

“Solo entregamos esa cantidad porque ahorita tenemos que hacer doble captura, tanto en el estatal como en el nacional y a veces perdemos señal por internet o las máquinas colapsan y sí tardamos en sacarlos”.

Los nombres preferidos por los padres son: Gael,

Sofía, Sara y Emanuel, no ha tenido nombres raros, ni difíciles de escribir.

“El exhorto es que me tengan un poco de paciencia en lo que coordinación me envía la máquina que se me dañó y que me está impidiendo dar el servicio correspondiente”, terminó.

Óscar Figueroa/La Razón