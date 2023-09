Ebrard “se acerca a ser candidato de oposición”: Monreal

MÉXICO.- El Senador Ricardo Monreal Ávila escribió esta mañana, en una columna para el periódico español El País, que Marcelo Ebrard Casaubón “se acerca a ser candidato por un partido de oposición“, al rechazar los resultados de la encuesta interna de Morena con los recursos de inconformidad.

En su columna titulada “La tormenta que viene”, afirmó que Ebrard y su equipo, quienes esperan la resolución del partido sobre sus denuncias por irregularidades en el proceso de la encuesta, saben por “lógica” y “obviedad política” que “no tienen posibilidades de éxito”.

Además de eso, Monreal indicó que al alejarse de la posibilidad de un arreglo institucional interno, “se acerca a ser candidato por un partido de oposición”, pues el pasado fin de semana Ebrard inició un recorrido por el país para promover su organización “El Camino de México”, en donde insistió en que él busca ser el candidato presidencial de Morena y no un Senador.

Asimismo, el recién nombrado Coordinador de Organización y Enlace Territorial de Claudia Sheinbaum Pardoñ destacó que la única persona que puede enmendar las diferencias entre la exjefa de Gobierno y el excanciller es el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque esto implique un “daño colateral”, que podría consistir en que Sheinbaum comparta la conducción y el liderazgo de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, si se quiere mantener la unidad.

EBRARD COMIENZA SU “CAMINO POR MÉXICO”

El pasado 22 de septiembre, Ebrard inició sus recorridos al interior de la República para promover su organización “El Camino de México”, en donde insistió en que él busca ser el candidato presidencial de Morena y no un Senador, además de cuestionar la tardanza del partido en la resolución de su impugnación sobre el proceso.

“Lo que estamos demandando, y por lo que estamos luchando, está íntimamente vinculado al Camino de México, porque no queremos esas prácticas en México, no las aceptamos, que desaparezcan del ambiente político mexicano”, afirmó.

“Para lograr nuestro objetivo, acordamos organizarnos políticamente. El que no se organiza no va a lograr sus objetivos. Los invito a seguir caminando con lo mismo que dijimos antes del 6 de septiembre [cuando se dieron a conocer los resultados internos de Morena], antes de ese día dijimos: vamos por la candidatura a la Presidencia de la República, no estoy buscando ser Senador”, agregó.

DELGADO Y EBRARD CRUZAN DECLARACIONES ANTE IMPUGNACIÓN

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, aseguró el pasado martes 19 de septiembre que en el partido están “felices” porque Ebrard decidió quedarse. Sin embargo, el presidente nacional de los morenistas advirtió que su asociación civil no le da “derechos especiales” al excanciller mexicano, pues en Morena no se permiten las corrientes internas.

Minutos después de que Delgado Carillo realizara esas expresiones en conferencia de prensa, Ebrard Casaubón mostró su molestia al expresar que el líder morenista no entiende sus exigencias. “Veo que no ha entendido lo que sucede”, expresó desde su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en una manifestación más de sus francas diferencias con Morena.

“Le recuerdo a Mario Delgado que Morena no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta, la respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede”, reviró.

El lunes 18 de septiembre, Ebrard anunció en un acto con sus bases la confirmación de la asociación civil “El Camino de México”. Ante cientos de personas, entre ellas senadores, legisladores federales y locales, Marcelo llamó a sus seguidores a organizarse en todo el país. “Qué es el ideario de nuestra asociación, nuestro movimiento, qué es, le pusimos ‘El camino por México’ porque ahí está, es lo que dijimos, es lo que propusimos, es por lo que luchamos, está escrito, está dicho, está planteado. ¿Cuál es el camino que México debe seguir? Ese será nuestro ideario porque ese es el que ha sido”.

Un día después, Delgado expuso que dicha asociación civil no representa una violación a los estatutos de Morena; sin embargo, aclaró que eso no le dará “derechos especiales” dentro del movimiento.

“Es una AC (Asociación Civil) que hizo en su derecho como ciudadano y no es la primera vez que se registra eso, incluso tenemos militantes que formaron Agrupaciones Políticas Nacionales”, dijo Delgado en conferencia de prensa. “Están en su derecho de formar estas agrupaciones, pero para Morena siguen siendo militantes en lo individual y el hecho de que pertenezcan a una AC o una Agrupación Política Nacional no le da derechos especiales en Morena porque están prohibidas las corrientes”.

Y puntualizó: “Al interior de Morena no hay corrientes”.

CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO