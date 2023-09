Faltan Policías en el Sur Hay Desinterés por Convertirse en Policía

El proceso de reclutamiento de policías resulta complicado ante la negativa de los habitantes de la región para sumarse a las corporaciones de seguridad pública en Tamaulipas.

José Luis del Ángel Sosa, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), comparte que aún falta incrementar la plantilla de efectivos.

“Bueno, uno de los temas complicados ha sido el reclutamiento. la mayoría de la gente no quiere ser policía. A pesar de que se han hecho muchas campañas, a pesar de que hemos gestionado para que tengan un buen sueldo, mejores prestaciones, seguros, tanto para ellos como para sus familias, el hecho de ser policía, no , mucha gente no quiere…La mayoría de los policías de aquí son de otros estados”.

“La mayoría de los papas, he tenido muchas reuniones o capacitaciones en diferentes foros y hemos expresado a los papás: ¿Les gustaría que sus hijos fueran policías? Y a la mejor de 100 solo uno o dos levantan la mano. Está complicado ser policía aquí en México, en este momento.

De acuerdo con las recomendaciones, para los municipios del sur se requiere un estimado de 900 policías y 120 a 140 patrullas.

” todavía nos hacen falta patrullas. No tengo la cantidad exacta, pero hemos de tener alrededor de 70 entre patrullas y motos, unas 70 u 80 en este momento para la zona sur Creo que andamos necesitando unas 120 a 140 patrullas aproximadamente para poder cubrir las necesidades más prioritarias.

“Elementos siempre nos van a faltar, sin embargo, se ha ido incrementado originalmente de acuerdo a un estudio necesitamos alrededor de 900 policías creo que tenemos más del 50 por ciento, también ese estudio revela que por cada una de las cámaras estratégicas que se tienen también hay una disminución de policías”.

Hace unas semanas, dijo que se entregaron 9 patrullas para la región, 3 para cada municipio y a través de la Iniciativa privada se realiza un proyecto de mantenimiento y reparación de vehículos.

“a través de los municipios y la iniciativa privada hemos estado apoyando para la reparación de algunas que no hay mucho que invertirlas que son problemas les, hemos sacado algunas 4 o 5 más”

Datos

SE CUENTA CON:

500 o más policías en la zona sur

70 a 80 patrullas

LO IDEAL:

900 elementos sería el ideal para los tres municipios

120 a 140 patrullas

