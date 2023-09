Gattás invita a Diputados opositores a apoyar proyecto del acuaférico

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás, en su tradicional conferencia de prensa de los miércoles invitó a los diputados de oposición a que se unan al proyecto del gobernador Américo Villarreal sobre la segunda línea del acueducto con el fin de conseguir los recursos para la obra y que no sean oportunistas

“Lo vamos a ver y los vamos a tener bien observados para ver quien de todos los legisladores federales asiste el día de la votación y el que falte aquí lo vamos a evidenciar y el que vote a favor la ciudadanía se lo va reconocer”.

El edil les dijo a los legisladores de partidos de oposición que se han pronunciado sobre el proyecto de la segunda línea del acueducto que no se metan en cosas que no les corresponde, ni que se quieran adjudicar algo que no hicieron, porque se quedaron callados y los invitó a unirse al proyecto del gobernador.

Reiteró su confianza de que la obra de la segunda línea del acueducto se lleve a cabo a partir del próximo año, con la voluntad política de los tres órdenes de gobierno.

Por Salvador Valadez C.