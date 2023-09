Claudia en la ciudad más segura

Con su visita al sur de Tamaulipas, la coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuatroté y virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, puso en marcha la estrategia para afinar el diseño de las estructuras que trabajarán para sacar adelante el compromiso en las elecciones del próximo año.

Sheinbaum decidió que fuera Tampico, la ciudad más segura del estado, el lugar en el que comenzaría a plantear las líneas generales de lo que será la precampaña, esa que con otro nombre le dará la vuelta a las disposiciones legales del Instituto Nacional Electoral (INE), para evitar sanciones por actos anticipados de campaña y rebase de topes de gastos por proselitismo.

En torno a Sheinbaum van a operar varias estructuras con el mismo objetivo: Apoyarla en la campaña presidencial y servir de impulso a las que hagan los candidatos al Senado, las diputaciones federales, las locales y Presidencias Municipales.

No es casualidad que la virtual candidata presidencial de Morena haya decidió que fuera Tampico el lugar en el que se llevara a cabo la reunión con liderazgos políticos morenistas, sino también los que busca sumar a su campaña. El puerto -bastión panista, por cierto-, es la única ciudad grande segura de Tamaulipas y el sitio en el podía realizarse el encuentro sin enviar mensajes políticos equivocados.

No se realizó en Victoria para que no se piense que es un espaldarazo al Alcalde Eduardo Gattas, quien no puede con el tema del desabasto de agua y las grillas internas. Tampoco en Reynosa, en donde los hechos violentos con cosa de todos los días y en donde un acto podría haberse interpretado como un respaldo a la expanista Maki Ortiz, lo mismo que en Nuevo Laredo con los Canturosas o Matamoros, en donde Mario “La Borrega” López no está contento con el trato que le ha dado el partido.

Por eso fue en Tampico, en donde por cierto Morena no ha podido entrar con una propuesta de gobierno suficientemente buena para ganar el Ayuntamiento y en donde, además, sus opciones para proponer candidatos y candidatas están limitadas por factores inherentes a los perfiles de los aspirantes, pero ese es otro tema.

Claudia fue recibida en el aeropuerto al estilo clásico: Con grupos de gente que coreaba porras, con pancartas, flores y un grupo de mariachis entonando melodías alusivas a Tampico. En la terminal aérea la esperaba Américo Villarreal Anaya, el gobernador. Sheinbaum arribó en compañía de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena.

En la comitiva de la exjefa de Gobierno venían también el coordinador de voceros Gerardo Fernández Noroña y el senador con licencia del Verde, Manuel Velasco Coello. Ya en la ciudad estaban miembros de su amplio equipo de trabajo y quienes apoyaron desde aquí la organización de los eventos.

Sheinbaum se reunió con liderazgos políticos de Tamaulipas en el hotel Posada, después se fue al Recinto Ferial en donde formalizó los compromisos mediante el Acuerdo de Unidad y por la tarde, encuentros privados con la prensa

Para Morena, lograr la unidad es algo fundamental pues se sabe que hay corrientes, tribus y grupos que no quedaron conformes con la decisión que le dio a Claudia la virtual candidatura presidencial. Tratar de sanar esas heridas, cicatrizarlas y lograr la unidad en torno al proyecto de la continuidad de la Cuatroté es el primer objetivo. Eso es lo que se hizo ayer en Tamaulipas.

Para el proyecto de Sheinbaum van a trabajar varias estructuras: La del partido -que aunque no parezca, tiene dirigente en el estado-, la de los Comités de Defensa de la Cuatroté, así como las que aporten los liderazgos políticos en cada región. Hay que sumar a esas las demás que aunque sean oficiales y no puedan hacerlo abiertamente, serán de gran apoyo.

LA APERTURA COMO CON ANDRÉS MANUEL

Como lo hizo en 2017 Andrés Manuel, con la firma de un acuerdo similar para integrar a todo aquel que quisiera sumarse a su proyecto, ahora Sheinbaum repite el ejercicio y abre las puertas de Morena y de su precampaña a quienes quieran subirse al tren de la Cuatroté en esta segunda etapa.

Por eso no debe sorprender que pronto comencemos a ver haciendo labor de promoción, en territorio y en diversos sectores de la sociedad, a personajes que antes militaron o tuvieron cargos en el PAN, pero especialmente en el PRI, de donde se ha alimentado el partido del Presidente.

El pragmatismo es así: Se impone la necesidad de sumar para poder tener los resultados que se esperan. Si al proyecto se integran quienes puedan aportar votos, capacidad de movilización y la posibilidad de nulificar a los adversarios políticos, se les va a invitar, a abrir las puertas y a dar tareas. Ya vendrán los tiempos de pagar esos compromisos.

En todos los eventos fue posible ver a personajes importantes para Morena y que una vez acordados los términos, podrán aportar su esfuerzo al proyecto como Maki Ortiz, Carlos Canturosas y Mario “La Borrega” López, quienes han estado apartados de ciertas decisiones y ahora se sumaron abiertamente a ella.

¿Y los mensajes? Básicamente, Sheinbaum propone darle continuidad al modelo de gobierno que ha encabezado Andrés Manuel, pero ahora enfatizando en su propuesta de impulsar una profunda reforma al Poder Judicial para que jueces y magistrados sean electos por voto popular.

También, seguir con la misma política en materia de seguridad y programas sociales, algo a lo que López Obrador le ha apostado para ampliar su base de apoyo social.

ESCOTILLA

A Ricardo Gamundi Rosas solo le creen sus amigos y unos cuantos que se olvidaron de sus excesos.

El exdirigente estatal del PRI y todo poderoso operador político de Eugenio Hernández Flores quiere lavarse la cara y minimizar el escándalo desatado por la soberbia que le aflojó la lengua.

Gamundi culpa a otros de su imprudencia y del menosprecio a actores políticos actuales.

Por esa misma falta de credibilidad, ni sus protegidos (y protegidas) de entonces han querido salir a defenderlo.

POR TOMÁS BRIONES

abarloventotam@gmail.com