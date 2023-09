Gamundi, ave de tempestades…

Circula en redes sociales y medios de comunicación un video grabado clandestinamente donde aparece RICARDO GAMUNDI ROSAS, expresidente del PRI y partido por el cual llegó a ser el Presidente de uno de los poderes de Tamaulipas, el legislativo.

Resulta que en ese video GAMUNDI se adjudica la autoría intelectual de acciones que provocaron movimientos en el congreso local, en esta 65 legislatura, donde tres diputadas del PAN dejan a su partido por así convenir a sus intereses, por dinero se entiende en la charla del expriista y hoy vendedor de ilusiones, digo, dueño de la encuestadora electoralia.

GAMUNDI, aunque quiera venderse como el mejor operador, asesor y encuestador, la verdad solo tiene fama de muy corrupto y traicionero, un personaje que cobra sus rencores haciendo que otros rompan relaciones y entren en conflictos interminables.

De hecho, hay quienes aseguran que el verdadero culpable del conflicto que se generó entre el exgobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES y el exgobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA fue, presuntamente, RICARDO.

Dicen los que saben que GEÑO y CABEZA no tenían conflicto mayor hasta que RIOCARDO GAMUNDI generó la tempestad, incluso afirman que el veracruzano avecindado en Reynosa fue quien le aconsejo a el exgobernador orquestar una redada para detener a CDV, pero algo falló, un hilo suelto se quedó y piensan que hasta el mismo GAMUNDI así lo quiso para seguir orquestando diabluras y pretenderse pasar por útil e indispensable, vaya pues, dicen que traición a GEÑO para ganar más.

Pero bueno, igual se dice que luego de que no detuvieron en la presidencia municipal de Reynosa a CDV, GAMUNDI nuevamente aconsejó a HERNANDEZ FLORES implementar otra estrategia para la embestida, pero que EUGENIO pensantemente, sensato y sin rencores, prefirió dejar las cosas por la paz, situación que no le agradó mucho a RICARDO quien, a través de terceros, motivó el odio entre ambos personajes.

Cuando detienen a GEÑO, supuestamente RICARDO mencionó, “le dije que no lo dejará vivo, que a los enemigos se les aniquila, ahí tiene las consecuencias”, y que sonrió como si se alegrara de lo que le estaba sucediendo al exgobernador.

De ser así, el culpable de todo lo que paso EUGENIO es GAMUNDI, es lamentable que quien le dio poder, fama y fortuna, porque en su sexenio creyó en él y le hizo gente, como lo fue GEÑO HERNANDEZ fuera el que pagara, con años de estar privado de su libertad, la intriga de una mente perversa.

Lo peor es que mientras EUGENIO estaba en prisión GAMUNDI se paseaba en el extranjero, según él, hasta haciendo maestrías.

El caso es que luego de ver el video que circula en redes sociales y medios de comunicación y escuchar a RICARDO GAMUNDI de cómo, supuestamente, orquestó una estrategia para que diputadas de fácil convencimiento cambiaran de siglas y exhibirlo con tal desparpajo, con intención de hacer quedar a mal a otros, se llega a pensar que es verdad lo que se ha dicho de como propició, por rencores propios, suyos, de él, el pleito sin reconciliación entre EUGENIO y CDV.

Aunque igual puede ser que se le esté dando importancia y él mismo GAMUNDI se quiera hacer el importante, el gran estratega y gran operador político.

Con relación a las diputadas de la 65 legislatura puede ser más sus asuntos personales y diferencias con los coordinadores de su bancada, y lo dicho por GAMUNDI no sea más que su intención de que, de cara al proceso electoral, le lluevan las contrataciones para orquestar sus tempestades.

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ

