CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Nuevamente con la extensión de tres meses del decreto para regularizar carros “chocolate” se está solicitando por parte de organización sociales y por tercera vez en este año, que el gobierno federal reforme el acuerdo para que esta vez si entren todos los autos extranjeros que circulan por el país sin distinción de marca alguna.

Con anterioridad, ya se habían pronunciado asociaciones civiles como la Unión Campesina Democrática (UCD) y las ONAPAFAS de Tamaulipas para que carros europeos y asiáticos sean también nacionalizados, pues señalan que aunque no sean ensamblados en América del norte y no estén dentro del tratado T-MEC, ya circulan con muchos años en territorio americano y no hay motivo alguno para sigan quedando fuera.

De acuerdo a cifras brindadas por la ONAPAFA Tamaulipas de Benito Villela, de los 700 mil autos americanos que circulaban por Tamaulipas antes de marzo del 2022, fecha en que se inició con la regularización de carros chocolates en el Estado, el 40 por ciento de estos eran de procedencia europea y asiática.

Dicha cantidad continúa transitando por los 43 municipios tamaulipecos y sin poder acceder al programa de nacionalización.

Entonces es un rezago muy alto que no puede ser desahogado y seguirá representando un serio problema para las autoridades estatales y municipales si no se incluyen en el programa.

“Nosotros seguimos esperando que ahora que con esta nueva ampliación, ahora si se acepten vehículos que en su serie inicien con letra, pues es un porcentaje amplio de vehículos que se calcula sea hasta de un 30 a un 40 por ciento de los rezagados”.

“Entonces todos los autos que fueron ensamblados en otros países fuera de Estados Unidos, Canadá y México nosotros demandamos por tercera vez en este año, que se incluyan también dentro de los benéficos del decreto”, dijo Villela Saenz.

Pero aparte de regularizar carros asiáticos y europeos, también se solicita que se regularicen quienes cuenten con un documento compra-venta en los Estados Unidos y denominados “Bill of Sale”, el cual, consta de un documento que transfiere la propiedad de bienes de una persona a otra y que se utiliza en situaciones en las que el antiguo propietario transfiere la posesión de los bienes a un nuevo propietario.

Villela Saenz agregó que al igual sea válida una “fe ministerial”, pues explica que en pasadas regularizaciones todos los documentos se aceptaban, situación que el REPUVE hoy no los permite, ocasionando un gran rezago de miles de unidades no aptas.

Por su parte, Manuel Zuñiga Maldonado, expuso que sería más benéfico para todos los propietarios de un auto americano que el programa se estableciera de manera fija, lo cual, traería más beneficios en temas de arrendamiento que con más extensiones que un día habrán de acabar.

“Esperamos que así sea y que ya se haga realidad esto de tener un programa permanente, pues a los municipios les está llegando muy buena partida para atender los servicios básicos y dar bienestar a la gente en general”.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN