Lo informado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, al cumplir los 365 primeros días de su administración, refleja un avance sustantivo en la tarea de reorientar el rumbo de Tamaulipas, luego de que esta entidad padeciera durante años falta de atención porque su antecesor, en lugar de servir, usó el cargo para servirse. Como también lo hicieron su parentela y gavilla.

De manera puntual, el mandatario hizo alusión a cada rubro resaltando las acciones emprendidas para su rescate y, en conjunto, la transformación del estado emprendida el 1 de octubre de 2022, tras zanjar una elección de estado.

El evento llamado ’365 días contigo’, desplegado en el Centro Cultural, fue sencillo, pero emotivo por el énfasis que puso el mandatario a cada una de sus palabras. Y por el contenido del documento, donde se consignan los proyectos, programas y obras emprendidos a lo largo de doce meses.

De entrada, el Doctor hizo un reconocimiento a los servidores públicos que lo acompañan en la administración. ‘Por su honestidad’, comentó.

Enseguida dejó en claro que “ahora Tamaulipas tiene un Gobierno que trabaja y seguirá trabajando por su transformación; llegó al Ejecutivo un equipo capaz que suscribe nuestra visión humanista, lealtad y un profundo amor a Tamaulipas”.

El mandatario expuso que a la sociedad no se le debe amedrentar con la fuerza policial, por lo que decidió, al inicio de su mandato, acabar con los mentados ‘gopes’ –policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE)–, ante los abusos sistemáticos que cometían y por violación a los derechos humanos.

Eso ha permitido que, ahora, la entidad se ubique entre los 12 estados con el menor número de delitos del orden común y ocupe el segundo, entre los estados fronterizos, con menor número de homicidios.

Para respaldar el tema de la seguridad pública, Américo informó que la presencia de la Guardia Estatal en carreteras se incrementó; y actualmente las rúas son vigiladas durante las 24 horas, de los siete días de la semana, mediante la ‘Operación escudo’.

También se suscribieron 15 convenios de colaboración con el gobierno federal, entre los que destaca la búsqueda de personas, para darle certeza a los familiares de que hay plena disposición para localizar a las víctimas.

Bajo el principio de ‘no robar, no mentir, no traicionar’, en este régimen se trazó un pacto social para la paz.

En otros rubros el mandatario destacó los avances para la creación de empleos; inversión extranjera; construcción de hospitales; becas para niños y adolescentes que cursan estudios de primaria a bachillerato; vivienda; los estímulos a empresarios y el asentamiento de obras portuarias, con las que Tamaulipas se convertiría en la entidad con mayor recaudación.

Por supuesto, atrapó la atención su oferta de que: la segunda línea del acueducto ‘Guadalupe Victoria’, y la construcción del acueducto de Pánuco (Veracruz) a la presa ‘Marte R. Gómez’ (Tamaulipas), serían un hecho.

Habló también, del papel importante que juega el sistema DIF, a cargo de la doctora María Santiago de Villarreal, pues les proporciona desayunos calientes todos los días a miles de escolapios y atención a las familias más vulnerables del estado.

Además de otros programas de asistencia social.

La esencia del mensaje, radica en que, en los 365 días de su régimen, el médico Villarreal Anaya ha privilegiado la honestidad, la verdad y justicia para concretar la transformación en Tamaulipas.

Ejemplo de ello es que confía en la sagacidad del Congreso local para echar oficialmente de la Fiscalía Anticorrupción a Raúl Ramírez Castañeda y, por supuesto, al fiscal general de Justicia, Irving Barrios Mojica, como al Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, quien acatan todavía la instrucción del ex mandatario Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en su objetivo de burlar, él y sus cómplices, el brazo ejecutorio de la ley.

Inclusive, el Médico, confía en que el Supremo Tribunal de Justicia del estado reconsideraría su actuación para apegarse al marco legal y jurídico, de transparencia e imparcialidad que, con apego a la ley, debe acatar cada uno de sus integrantes.

Por vía de mientras Américo practica una política humanista, tolerante, respetuosa…

“En 365 días, de una visión con una tierra infértil, agotada, sumida en una situación compleja, pasamos a una entidad que es de nuevo, referente positivo para nuestra patria, una tierra dedicada a cultivar el amor, la paz, la solidaridad”, expresó en su mensaje.

De ahí mi conjetura: la transformación de Tamaulipas está en marcha.

Y, para concretarla, habría que desterrar interese personales, grupales y facciosos, en la selección de los candidatos (de morena) que vienen.

Cicuta

Hubo entre los invitados al informe ‘365 días contigo’, cualquier cantidad de ‘gaviotas’ que suelen pescar a río revuelto.

Unos buscando reflectores para magnificar el quehacer gubernamental (en su búsqueda de que el mandatario los volteé a ver) y otros suponiendo, en sus elucubraciones que, por el simple hecho de asistir, tienen ganada la ‘palomita’ para ser candidatos.

¿Acaso no han entendido la nueva regla?

