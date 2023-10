Van 9 Actos Vandálicos Contra Instalaciones Municipales este Año

En el presente año, se han cometido 9 actos vandálicos en contra de instalaciones municipales, reveló el director jurídico del Ayuntamiento, Julián Zorrilla Estrada.

Los daños van desde paredes grafitadas hasta destrucción de mobiliario.

Dijo que el hecho más reciente fue el de la unidad deportiva de Puertas Coloradas donde varios sujetos lanzaron depósitos de basura, una carretilla y hasta un inodoro a la alberca de ese complejo deportivo.

Comentó que ya se presentó la denuncia correspondiente por ese caso, señalando que en su momento se mandará a citar a uno de los responsables, mismo que es mayor de edad, a diferencia de sus compañeros que son menores.

“Tenemos ya presentada la denuncia correspondiente, ya se ratificó, estamos en un proceso donde estamos agregando las pruebas de los daños, los peritajes, para poner el valor, el costo de todo esto que ocasionaron los tres jóvenes”, refirió.

Admitió que el proceso se complica porque al ser detenidos los infractores, la Guardia Estatal maneja en el parte informativo que se les detuvo por alterar el orden, falta que solo amerita una sanción administrativa y su inmediata liberación.

“Esto nos ha detenido en varias de las situaciones que hemos tenido últimamente, no sé si los policías lo hacen para no ser llamados como testigos y no ir a la Fiscalía a declarar o definitivamente les hace falta más capacitación legal para levantar los partes informativos de acuerdo al delito que se esté presentando”, mencionó

Benigno Solís/La Razón